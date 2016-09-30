تنها ۳ قتل در شش ماهه نخست سال جاری در ورامین رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شیخ مراد مرادی که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین در مسجد جامع این شهرستان سخن می گفت، اظهار داشت: هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای پلیس به منظور ارتقای امنیت و نظم عمومی است.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین افزود: پلیس با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از امکانات و ابزارهای موجود به دنبال گسترش و ارتقای امنیت و افزایش میزان رضایت مندی مردم است.

وی با اشاره به ضرورت تعامل و همراهی مردم با پلیس ادامه داد: تعامل و همراهی مردم با نیروی انتظامی، علاوه بر ایجاد امنیت پایدار، موجب تحقق اهداف و برنامه های پلیس خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین اضافه کرد:با توجه به جایگاه و اهمیت تعامل مردم با پلیس، شعار امسال هفته نیروی انتظامی، همه با هم برای امنیت نامگذاری شده است و این بدان معنا بوده که همه اقشار، طبقات، گروه ها و جریانات باید برای برقراری و ارتقای امنیت در کنار پلیس حضور داشته باند.

مرادی تأکید کرد: خوشبختانه پلیس به موفقیت های خوبی در مبارزه با جرایم مختلف نظیر قاچاق کالا، قتل، سرقت و غیره دست پیدا کرده است، به طوری که در شش ماهه نخست سال جاری، تنها سه فقره قتل در ورامین رخ داده که در هر سه مورد، قاتلان به دام پلیس افتادند.