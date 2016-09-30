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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

نمایندگان کرمانشاه به گودرزی نامه نوشتند؛

چه امکانات ورزشی به استان کرمانشاه دادید؟

چه امکانات ورزشی به استان کرمانشاه دادید؟

مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در نامه‌ای به وزیر ورزش از وی خواستند توضیح دهد که در زمان مسئولیتش چه امکانات و تجهیزات ورزشی به این استان اختصاص داده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در نامه‌ای به وزیر ورزش خواستار پاسخگویی وی درخصوص میزان رسیدگی به وضعیت ورزش در این استان شدند. در متن این نامه آمده است:

« با احترام نظر به قابلیت و توانایی و استعداد ورزش جوانان غیور و برومند استان کرمانشاه در رشته های مختلف و با توجه به مدال آوری های متعدد استانی، ملی، آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ شروع مسئولیت جنابعالی تاکنون به تفکیک رشته و شهرستان چه امکانات و تجهیزات ورزشی به این استان اختصاص داده شده است؟ برای روشن شدن عدالت توزیعی امکانات ورزشی خواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید.

مجمع نمایندگان استان کرمانشاه (حسن سلیمانی، سیدقاسم جاسمی، حشمت الله فلاحت پیشه، احمد صفری، عبدالرضا مصری، شهاب نادری، فرهاد تجری، سید جواد حسینی کیا).»

کد مطلب 3783026

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