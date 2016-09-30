مازندران در امور فرهنگی و قرآنی پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآنی در آمل اظهار داشت ، این لیگ اولین لیگ کشوری است که در آمل در حال برگزاری است و ما در گذشته به صورت انفرادی این مسابقات را برگزار می کردیم و امیدواریم این سری مسابقات در استانهای دیگر هم برگزار شود.

حجت الاسلام حسینی گفت: استان مازندران در کار فرهنگی پیش قدم است و مفاخر بزرگ قرآنی در این استان تربیت شدند.

رئیس مرکز امور قرآنی با اشاره به اینکه ۳۹ دوره مسابقات قرآنی به صورت انفرادی برگزار شد گفت： اوقاف به صورت شهرستانی مسابقات قرآنی را برگزار می کند و تمام می شود می رود ولی این کار نیاز به استقامت دارد تا به سرانجام برسد.

حجت الاسلام ستار علیزاده مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به اینکه اولین بار در ایران اسلامی با ابتکار همکاران سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی این مسابقات در حال برگزاری است ، ادامه داد: هیچ کار فرهنگی جز قرآن نمی تواند در کشور اثر داشته باشد و باید نگاه عاشورایی را مدنظر داشته باشیم.

مدیر کل اقاف مازندران با بیان اینکه مسابقات با حضور ۱۹ تیم پنج نفره از سراسر کشور با هم رقابت می کنند ادامه داد：این مسابقه با حضور پنج داور در هشت هفته برگزار و هرچه در امور قرآنی تلاش کنیم فضای کشور قرآنی تر می شود.