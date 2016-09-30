حفظ امنیت یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌ نماز جمعه مشهد در حرم رضوی با بیان اینکه اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون پاک شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس است، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تمام ابرقدرت‌های جهان با توطئه‌ها و نامردی‌های بسیاری در مقابل این نظام مقدس ایستادند به نحوی که پدیده‌های کثیفی مانند داعش به واسطه حمایت دشمنان از تروریسم به وجود آمد.

وی با بیان اینکه پشتوانه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران ائمه اطهار(ع) به ویژه امام رضا(ع) است، افزود: قبل از انقلاب سر جوانان را مقابل عروس و دامادها می‌بریدند؛ ما داعش کنونی را در آن زمان تجربه کردیم، اما به واسطه‌ مدیریت قوی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری تمام این موانع را پشت سر گذاشتیم.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه عملیات‌های دفاع مقدس یکی پس از دیگری با پیروزی‌های غرورآفرین همراه بود، عنوان کرد: امروز دشمن جنگ نرم را انتخاب کرده و تهاجم فرهنگی به راه انداخته است تا با افکار نوجوانان و جوانان ما بازی کند.

وی گفت: امسال هفته نیروی انتظامی با شعار «همه با هم برای نظم و آرامش» نام گرفته است زیرا امنیت امروز ایران که حرف نخست را در منطقه و جهان می‌زند به واسطه همکاری و همراهی مردم با پلیس شکل گرفته است.

سردار امیری مقدم بیان کرد: امام صادق(ع) بر امنیت، آرامش و آسایش تاکید کردند که اگر هرکدام از آنها نباشد جامعه را نگران می‌کند، پس باید قدر این امنیت را بدانیم و شکرگزار باشیم.

وی با بیان اینکه داعش برای از بین بردن جمهوری اسلامی تشکیل شد، اما به فضل الهی در برابر اقتدار ایران سرافراز ناکام ماند، تصریح کرد: به واسطه تلاش رزمندگان ما در حوزه امنیت و آرامش، امنیت ایران، امروز زبانزد دنیا است و مرزهای خراسان رضوی خط قرمزی برای مجرمان است و این اقتدار کامل در سراسر کشور وجود دارد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه امنیت حیاتی ترین نیاز افراد در زندگی اجتماعی است، عنوان کرد: حفظ امنیت یک وظیفه همگانی بوده و مردم هم در آن نقش آفرین هستند و و حفظ آن تنها برعهده نیروی انتظامی نیست.

وی با بیان اینکه پلیس به فرامین مقام معظم رهبری به عنوان یک دستور نگاه می‌کند و هرگز توصیه‌ای برداشت نمی‌کند، افزود: در آخرین اقدام نیروی‌های پلیس در خراسان رضوی پنج مرحله کالای قاچاق کالا و مواد مخدر منهدم شد و مجرمان آن در اختیار دستگاه قضا قرار گرفتند.

سردار امیری مقدم گفت: در بحث برخورد با جرایم خشن به شدت با اراذل و اوباش برخورد می‌شود و قطعا در این مسیر کمک‌های مردمی بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه جرایم فضای مجازی به یک معضل بزرگ در جامعه و نگرانی خانواده‌ها شده است، اضافه کرد: متاسفانه جرایم فضای مجازی رتبه نخست جرایم را در استان دارد در همین راستا والدین باید بر حرکات و رفتار فرزندان خود نظارت کامل داشته باشد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برخورد با مشکلاتی همچون بدحجابی، آلودگی صوتی، رانندگی نامطمئن، مواد مخدر، فضای مجازی و غیره در دستور کار است و بدون هیچگونه تخفیفی و گذشتی طبق قانون برخورد می‌شود.