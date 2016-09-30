ورود اتوبوس های گردشگری ساخت چین به پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های سازمان گردشگری پرداخت و اظهار کرد: در نظر داریم در مسیر تهرانگردی میزهایی برای ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی ارائه کنیم.

وی با اشاره به نوع خدمات قابل ارائه در این میزها گفت: در این میزها خدماتی همچون نقشه، راهنمای گردشگری، شارژ، اینترنت و ... به متقاضیان ارائه می‌شود و امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم حداقل شش میز گردشگری در رینگ‌های گردشگری ایجاد کنیم.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با بیان اینکه شعار سازمان‌های گردشگری دنیا، گردشگری برای همه است، افزود: یکی از راه‌های جذب و تقویت گردشگری خارجی در کشور بها دادن و تشویق گردشگران داخلی است که در همین راستا برنامه‌های زیادی برای جلب مشارکت همشهریان و هموطنان داریم.

هوشیار از راه‌اندازی اتوبوس‌های گردشگری در آینده ای نزدیک خبر داد و عنوان کرد: این اتوبوس‌ها وارد رینگ‌های گردشگری شده و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم حداقل یک رینگ گردشگری با اتوبوس ایجاد بکنیم.

به گفته وی یک اتوبوس گردشگری ساخت کشور چین که استانداردهای اروپایی را دارد خریداری شده و به زودی وارد کشور می‌شود. ضمن اینکه این اتوبوس ۱۰۰ درصد با سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است.

رئیس سازمان گردشگری شهرداری تهران در پایان گفت: این یک دستگاه اتوبوس گردشگری که در گمرک قرار دارد به زودی ترخیص شده و امیدواریم پنج دستگاه اتوبوس دیگر نیز به آن اضافه شود تا بتوانیم رینگ‌های گردشگری را پوشش دهیم.