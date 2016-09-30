به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای عالی مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه در آتش سوزی شب گذشته پاساژ قائم خرم آباد خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم، اظهار داشت: این پاساژ پیش از این در سال ۸۸ نیز بر اثر اتصالات شبکه برق دچار حریق شده است.

وی با بیان اینکه حجم خسارت های وارد شده بالا است، تصریح کرد: ۴ نفر از ماموران آتش نشانی در این حادثه مصدوم شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با تاکید بر اینکه تراکم بافت فرسوده در محل حادثه بالا بود، افزود: جداکننده های فلزی وسط خیابان مانع مانور نیروهای آتش نشانی شده بود.

آریایی با اشاره به اینکه مغازه های کوچک با انواع اجناس باعث شده بود مهار آتش مشکل شود، گفت: از ساعات اولیه به صورت مرتب آتش را اطفاء کردیم اما دود ناشی از حریق اجناس بسیار بالا بود.

وی ادامه داد: برای این آتش سوزی در یک ساختمان سه طبقه امکانات جوابگو بود اما اگر این حادثه در ساختمان های ۱۰ طبقه در کوچه های تنگ هشت متری رخ دهد آیا ماشین های سنگین آتش نشانی می تواند وارد شده و اقدام کنند؟

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر امکان اطفاء حریق در ساختمان های بالای ۴ طبقه را نداریم، تصریح کرد: بارها در جلسات مطرح کرده ایم که شهرداری برای خرید نردبان بلند اقدام کند اما اقدامی نشده است.

آریایی با تاکید بر اینکه زمانیکه شخص به عنوان مالک برای ساختمان پروانه می گیرد خدمات آتش نشانی در پروانه لحاظ می شود، افزود: وقتی برای دادن پروانه ساخت هزینه گرفته می شود در پایان کار نیز شهرداری باید دخالت داشته و ببیند تا چه اندازه شاخص های ایمنی رعایت شده است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت بحران یک دستگاه هماهنگ کننده است نه یک دستگاه اجرایی، یادآور شد: در شهرستان ها مسئولیت مدیریت بحران به عهده فرماندار است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه مدیریت بحران متشکل از همه دستگاه های اجرایی است، تصریح کرد: الان در بحث لایروبی رودخانه تذکر داده ایم اما هنوز اقدامی در این رابطه از سوی شهرداری نشده و ما مجبور شده ایم اقدام کنیم و بخشی از مسیر رودخانه را لایروبی کنیم.

آریایی با تاکید بر اینکه فردا اگر سیل رخ بدهد چه کسی پاسخگوی خسارت ها خواهد بود، افزود: در حال حاضر بسیاری از پل های موقت سطح شهر با رسوبات مسدود شده است و این درحالیست که به هشدارهایی که داده می شود توجه نمی شود.

وی یادآور شد: عملکرد ماموران آتش نشانی در آتش سوزی پاساژ قائم عالی بود.