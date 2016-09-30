سه ووشوکار ایران در دیدار نهایی/ ویسی و آرمین افراز برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ووشوکارانی از ۵۲ کشور جهان روز گذشته در شهر بورگاس این کشور آغاز شد که در آغاز مرحله نیمه نهایی رقابتهای بخش ساندا سه نماینده تیم پسران کشورمان با شکست رقبای خود به دیدار نهایی راه پیدا کردند.

«حمیدرضا سهندی» که با برتری مقابل «انوگ فان» از ویتنام و «ساچین» از هند راهی مرحله نیمه نهایی وزن ۶۰ کیلوگرم شده بود در این مرحله «کیم مین سو» از کره جنوبی را در دو راند متوالی شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. وی برای کسب مدال طلا، امشب برابر «لی جیه پان» از چین به میدان خواهد رفت.

«یوسف صبری» سانداکار وزن ۷۰ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی «وان لی» از ویتنام را شکست داد تا برای کسب مدال طلا به دیدار «امره یونس» از ترکیه برود. وی برای صعود به این مرحله «ماگمد ایلیاسف» از روسیه و «پتروف» از بلغارستان را شکست داده بود.

در دیدار نیمه نهایی وزن ۷۵ کیلوگرم «محمدمهدی گرشاسبی» و در پیکار با «اسن سلمان» از الجزایر صاحب پیروزی شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. وی که با پیروزی مقابل «جرج مارین» از رومانی و «سلطان گایزوف» از روسیه به نیمه نهایی رسیده بود برای کسب مدال طلا «انس گزر» از ترکیه را پیش رو دارد.

همچنین «آرمین افراز» در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل «ژن شی» از چین بازنده شد و به نشان برنز دست پیدا کرد. وی پیش از این دیدار، «آلسکاندر راسی» از لبنان و «سردار نیگماتوف» از ازبکستان را مغلوب کرده بود.

در مرحله نیمه نهایی وزن ۵۲ کیلوگرم دختران «فاطمه ویسی» در پیکار با «تی هانگ انگوئن» از ویتنام ۲ بر یک بازنده شد و صاحب مدال برنز شد. وی دور نخست استراحت داشت و در ادامه «اودری میکس» از آمریکا را شکست داده بود.

کوثر میرزاحسنی در وزن ٤٨ کیلوگرم به حریفی از هند و مائده هاشمی در وزن ٦٠ کیلوگرم به چین باخته و حذف شدند. بنابراین سه عضو تیم ساندای پسران کشورمان امشب برای کسب مدال طلت به دیدار رقبای خود می روند.

ششمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان پنجشنبه با حضور ووشوکارانی از ۵۱ کشور در بلغارستان آغاز شده و تا روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.