ثبت ۲۷۰ میلیون تردد در محورهای البرز/کاهش ۱۴ درصدی تصادفات فوتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان کرج، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نیروی انتظامی، اظهار کرد: امنیت یکی از مولفه های بسیار مهم هر جامعه است اگر امروز جامعه از امنیت مطلوب برخوردار است به واسطه ایثارگری، شجاعت و شهادت طلبی هاست.

وی با اشاره به مولفه های امنیت پایدار، افزود: قدرت بازدارندگی که به واسطه توان دفاعی کشور ایجاد می شود، تولید دانش و اقتصاد از مهمترین موارد برای ایجاد امنیت پایدار است.

فرمانده انتظامی استان البرز تاکید کرد: در حوزه توان دفاعی و دانش جزء کشورهای برتر دنیا محسوب می شویم اما در بخش اقتصادی متاسفانه دچار مشکل هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد علاوه بر برنامه ریزی صحیح توسط مدیران، نیازمند فرهنگسازی هستیم، گفت: استفاده از کالای داخلی نقش بسیار مهمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و در این صورت ضلع سوم امنیت پایدار در کشور تحقق می یابد.

نصب ۱۳ هزار دوربین در سطح کرج

سردار کامرانی صالح به اهمیت بحث فرهنگی امنیت پایدار اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به این امنیت آحاد مردم باید همکاری لازم را داشته باشند و در این میان استفاده از نگهبان محل و نصب دوربین برای پیشگیری از جرم موضوعی مهم است.

وی با بیان اینکه در همین راستا ۱۳ هزار دوربین در سطح شهر نصب شده که باید تعداد آن به ۱۰۰ هزار دوربین برسد، اضافه کرد: این به معنای مشارکت در امنیت است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری به مناسبت هفته نیروی انتظامی ۱۰۰ برنامه تدارک دیده شده است، گفت: راهکارهایی برای مشارکت بیشتر در خصوص ایجاد امنیت در نظر گرفته شده و در طول هفته برای هر روز موضوعات خاصی نامگذاری و اقدامات ویژه ای پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه پلیس باید فنی و دانش گرا باشد، گفت: در همین راستا پیچیده ترین سرقت های مسلحانه اشرار که بدون هیچ گونه رد پا بودند، با کمک از ابزارهای فنی شناسایی و دستگیر شدند.

برگزاری ۴۲ نمایشگاه عفاف و حجاب در البرز

فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: فعالیت بیش از ۱۶ هزار کانال ماهواره ای و اینترنتی بر روی باورهای جامعه سبب می شود اقدامات ویژه ای در راستای آگاه سازی صورت گیرد که در حال انجام است.

وی به برگزاری ۶۰۰ جلسه با اقشار مخالف به ویژه در مدارس، مساجد، دانشگاه ها و مراکز علمی اشاره کرد و گفت: این جلسات به منظور پیشگیری و آگاه سازی برگزار شده است بر اساس قانون برای ایجاد امنیت اجتماعی ۲۶ دستگاه دخیل هستند که یکی از آن ها نیروی انتظامی است، لازم است سایر دستگاه ها و مردم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر فعال باشند.

وی به۲۰۰ مورد اطلاع رسانی و آگاه سازی از طریق جراید اشاره کرد و گفت: برگزاری ۴۲ نمایشگاه حجاب و عفاف در استان، آموزش چهره به چهره برای ۶ هزار رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی، انجام ۲۱۱ هزار پرونده قضایی در سطح کلانتری و پاسگاه ها که با تلاش مددکاری اجتماعی۶ هزار پرونده به صلح و سازش انجامید از دیگر اقدامات انجام شده نیروی انتظامی محسوب می شود.

کشف ۸ تن مواد مخدر در البرز

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: ۲۶ هزار و ۵۰۰ بازدید محسوس و غیرمحسوس از صنوف انجام شده و در همین راستا یک‌هزار و ۴۰۰ صنوف متخلف پلمب و از هزار واحد صنفی تعهد اخد شده است.

وی به صدور ۴۸ هزار گذرنامه و ۲۷ هزار سوء پیشینه در استان اشاره کرد و گفت: در قرارگاه جهادی مبارزه با سرقت خشن و خرد اقدامات خوبی انجام شده است با توجه به اینکه ۸۰ درصد افرادی که مرتکب سرقت می شوند افراد بیکار هستند باید برای این معضل چاره اندیشی شد.

وی با اشاره به اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی هستیم، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.

سردار کامرانی صالح با تاکید بر اینکه در شش ماهه نخست سال جاری ۲۷۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است، از کاهش ۱۴ درصدی تصادفات منجر به فوت خبر داد.