سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر جمعه در آئین افتتاح کارخانه شیل آبزی گلستان (مجتمع عمل آوری و بستهبندی میگو و ماهی) در شهرک صنعتی بندرترکمن، اظهار کرد: مسیر سعادت کشور و بهبود زندگی مردم با اجرای چنین پروژههایی میسر میشود و با افتتاح این کارخانه به صورت مستقیم در سه شیفت کاری برای ۲۱۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی افزود: اقتصاد باید از پایینترین لایههای اجتماعی، زندگی مردم را بهبود بخشیده و اشتغال ایجاد کند و به اعتقاد من این فعالیتها مسیر درستی است و باید در این راستا حرکت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ۷۰۰ هزار شغلی که سال گذشته در کشور ایجاد شد، تصریح کرد: عمده ظرفیتهای اشتغال ایجاد شده در حوزه خدمات مولد و نسل دوم بوده که از آن به عنوان نگرش اقتصاد اجتماعی یاد میکنم.
ربیعی با تاکید بر اینکه رمز موفقیت ما در این عرصه توسعه صنایع خرد است، خاطرنشان کرد: تاکید دولت تدبیر و امید، ایجاد تحرک و پویایی بین کارآفرینان و تربیت نیروی متخصص و کارآمد است.
وی افزود: کارآفرینان موتور توسعه کشور هستند و ما از هر ایرانی که آجری بر آجر توسعه کشور بگذارد حمایت می کنیم.
ربیعی تاکید کرد: به عنوان وزیر مرتبط با کار کشور اعلام میکنم دولت سرمایهگذارانی را که سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال و توسعه کشور پیچ و مهره میکنند و کشور را به سمت جلو میبرند، می ستاید.
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