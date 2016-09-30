ایران، هند و پاکستان را به خویشتن داری دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، هند و پاکستان را به خویشتنداری هرچه بیشتر هند و پاکستان را خواستار شد.

بهرام قاسمی، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی وزارت امور خارجه کشورمان پیرامون تشدید تنش میان هند و پاکستان گفت:جمهوری اسلامی ایران دو کشور دوست و همسایه خودرا به خویشتنداری تمام و کمال و پرهیز از توسل به هرگونه راه های غیر مسالمت آمیز و حل و فصل مشکلات فی ما بین از طریق گفتگوی مستقیم و میز مذاکره فرا خواند.

بهرام قاسمی در ادامه اظهار داشت: ما امیدواریم هر دو کشور برای یافتن راه حل های صلح آمیز و دیرپا در جستجوی راهکار هایی منطقی و به دور از هرگونه احساسات مقطعی و روش های نظامی برآیند.

بهرام قاسمی همچنین در ادامه بیان داشت: فزونی تنش و استمرار بحران بین این دو کشور زمینه را برای گروه های افراطی و تروریستی و کشور های حامی آن ها در جهت گسترش ناامنی و بی ثبات نمودن هرچه بیشتر امنیت منطقه فراهم می سازد.

سخنگوی وزارت امورخارجه بر این نکته تاکید کرد که کشورهایی صاحب فرهنگ و تمدنی چون هند و پاکستان می توانند همچون گذشته و بار دیگر در جهت ایجاد بستر های لازم و یافتن اسلوبی برای مذاکره و تفاهم، اختلافات خود را با استفاده از دیپلماسی، رفت و آمد بین دو کشور و در سطوح لازم مورد پیگیری قرار دهند. تلاش و کوشش هرچه بیشتر آن ها در این برهه می تواند تمامی تلاش های آشفته جویان و بدخواهان منطقه ای و بین المللی را با ناکامی هرچه بیشتر مواجه سازد.