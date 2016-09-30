تجلیل از دو فعال حوزه فرهنگ قرآن و عترت در فرهنگسرای رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که روز گذشته با حضور آیت الله قائم مقامی، دکتر عبدالرضا کردی قائم مقام معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بهزاد تیمورپور مدیر واحد آفرینش اجرای سازمان فرهنگی هنری و سرپرست فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار شد، از یک عمر فعالیت قرآنی حجت الاسلام سید مهدی حسین زاده، مدیر بنیاد قرآن و حاج حسین مهدیان تجلیل شد.

آیت الله قائم مقامی در این مراسم این فرهیخته حوزه فرهنگ قرآن و عترت را افرادی با اخلاص و خیر معرفی کرد و افزود: مهمترین دستور خدا این است که کلمه الله را متعالی کنیم و دین خدا را ظاهر و اولیای خدا را آشکار کنیم.

حجت الاسلام سید مهدی حسین زاده این مراسم تجلیل را تجلیل و پاسداشت بنیاد قرآن دانست و در ادامه به برخی از فعالیت های شاخص این بنیاد در طول ۳۰ سال گذشته اشاره کرد.