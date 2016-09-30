عاشورا بزرگترین مکتب انسان ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر طالبی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار با اشاره برگزاری رزمایش الی بیت المقدس ، افزود: یکی از ضرورترین ابعاد آمادگی نظامی که در آمادگی روحی و رزمی نیروها مؤثّر است و قدرت مسلمانان را به دشمن نشان می‌دهد، رزمایش‌های نظامی و نمایش قدرت است.

وی ادامه داد: استکبار به دنبال دشمنی و عداوت و زیاده خواهی است به دنبال سلب آسایش و آرامش از ایران است باید آمادگی های دفاعی خود را در برابر این زیاده خواهی ها بالا ببریم تا از شر دشمنان آسوده بمانیم. در داخل هم متاسفانه عواملی همگام و همسوی با تلاش استکبار جهانی برای تضعیف توان نظامی و دفاعی کشور عمل می کنند.

طالبی افزود: گاهی می گویند دنیای امروز دنیای گفتمان هاست و نه موشک ها گاهی می گویند ژاپن و آلمان چون نظامی را گذشتند کنار در اقتصاد رشد کردند به همین دلیل ما هم باید بودجه نظامی را کم کنیم تا در اقتصاد رشد کنیم ما نه تنها نباید در زمینه کاهش بودجه نظامی کشور قدمی برداریم بلکه باید موضع نظامی خود را از موضع تدافعی به موضوع تهاجمی تغییر بدیم و در شرایطی که این همه تهدیدات متعدد علیه کشور ماتوسط غرب و حتی کشورهای منطقه همچون عربستان اعمال می شود، تضعیف بنیه، توان و تجهیزات نظامی خیانت به کشور و امنیت کشور است.

امام جمعه قیدار گفت: برخی می گویند برجام سایه جنگ را از کشور دور کرد آنچه سایه جنگ از این کشور دور کرده برجام نیست بلکه قدرت دفاعی ماست برجام و مذاکرات مدیون قدرت دفاعی ماست در سایه اقتدار و قدرت دفاعی بود که ۵+۱ آماده مذاکره با ما شد الان هم که الحمدلله دولتمردان به حرف رسیدند که مکرر می فرمود آمریکا بد عهد و عهد شکن است رسیدند اگرچه دیر به این حرف رسیدند اما باید برای عمل به تعهدات برای آمریکا ضرب الاجل تعیین کنند اگر به تعهدات عمل نکرد به نقطه آغازین گردند.

طالبی در ادامه به وجود برخی چالش های اجتماعی در جامعه اشاره کرد و گفت: اعتیاد به موادمخدر یکی از مهمترین مشکلات خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری است. ویــرانگری‏ های حاصل از اعتیاد زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده است و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به خطر می‌اندازد یکی از عوارض خانمان سوز آن افزایش طلاق در جامعه است

وی ادامه داد: موادمخدر سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می ‏کند که این رقم چند صد برابر کل بودجه کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهای بزرگ دنیاست. حداقل ضرر اقتصادی ناشی از مصرف مواد مخدر در کشور سالانه حدود شش هزار میلیارد تومان است نزدیک به چهار هزار شهید برای مبارزه با مواد مخدر شهید شده است .

امام جمعه قیدار با بیان اینکه سالانه مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی کشور به جیب سوداگران موادمخدر می‏رود، افزود: ۷۵ درصد از زندانیان کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم مجرمین موادمخدر تشکیل می‏دهند.

طالبی افزود: خشونت در خانواده، کودک آزاری، همسرآزاری، غفلت از فرزندان، ایجاد مشکلات تحصیلی و حتی ترک تحصیل برای بچه ها، ایجاد اختلالات روانی مانند افسردگی و پرخاشگری در خانواده، افت سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده، طلاق فیزیکی یا عاطفی، طبق آمار ۱۵ درصد از طلاقها با اعتیاد رابطه مستقیم دارد، بروز انواع بزهکاری در خانوادها از مهمترین عوارض اعتیاد در خانواده است. آنچه بیش همه امروز نگران کننده است تغییر الگوی مصرف به مواد صنعتی و پایین آمدن سن اعتیاد و افزایش درصد معتادین در خانمهاست که باید فکر جدی در این زمینه شود مسئولین و مردم به صورت جهادی ورود پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی، گفت: قرآن کریم بر قراری امنیت را از اهداف بلند استقرار حاکمیت الله و ثمره حکومت صالحان معرفی می کند زیرا در صورت برقراری‏ نظم و امنیت در جامعه است که می‏توان به رشد و تعالی در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی ‏و علمی رسید خط مقدم تولید امنیت در جامعه نیروی انتظامی است پلیس چشم بیدار جامعه است.

امام جمعه قیدار با بیان اینکه جامعه امروز ما بی‏ گمان قدردان خدمتگزارانی است که خدمت بدون منت را اساس کار خود قرار داده و پیام آور امنیت و آرامش درجامعه ایران اسلامی هستند، گفت: نیروی انتظامی که بار سنگین برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی را بر دوش دارد کار بسیار سخت حساس و خطیر است.

طالبی افزود: همکاری و همفکری و مشارکت همه دستگاه و مردم درامر برقراری امنیت در جامعه از جایگاه کلیدی برخوردار است اگر دستگاه و مردم با پلیس تعامل و همکاری نداشته باشد پلیس نمی تواند به وظیفه سنگین خود عمل نماید.

وی ادامه داد: اقتدار، عزت، احساس مهربانی و خدمت به مردم‏، دقت و مراقبت در انجام وظیفه قانونی‏، درست‏کاری و امانت‏داری‏، دفاع از ارزش های اسلامی از ویژگی‏های اصیل نیروی انتظامی از دیدگاه مقام معظم رهبری‏ است.

امام جمعه قیدار گفت: عاشورا بزرگترین مکتب انسان ساز است باید تمام عزاداری ها و برگزاری مجالس در محرم با انگیزه درس گرفتن و عبرت گیری از عاشورا باشد.

طالبی افزود: مجالس عزاداری حسینی ناب ترین فرصت برای انتقال ارزش هاست از آماده ترین زمان ها برای احیائ ارزش هاست که در این زمینه روحانی و مداحان نقش اساسی و محوری دارند باید از گنجینه عظیم عاشورا استفاده کرد و به مجالس عزاداری غنا بخشید

وی گفت: باید توجه داشته باشیم که عاشورا گوهر نابی است که دشمن در صدد دستبرد زدن به آن است در هر زمان که توانسته با آن مقابله سخت نموده حرم امام حسین علیه السلام را تخریب کرده شخم زده آب بسته و با عزادارانش برخورد کرده و هر وقت چنین قدرتی نداشته تحریف کرده تا عزاداری ها بی محتوا و بی اثر گرددد و امروز دشمن با انواع ترفندها با واردن کردن بدعت ها و خرافات،قمه زنی،دروغها، و استفاده از آهنگ ها و ... عزاداریها را بی محتوا سازد.

امام جمعه قیدار در ادامه با تاکید بر لزوم توجه جدی به مقوله امر به معروف و نهی ازمنکر، گفت: در فرهنگ اسلام و منطق عاشورائی و قرآنی بهترین جامعه و امت جامعه ای است که امر به معروف و نهی از منکر در آن زنده و جریان داشته باشد در مقابل بی تفاوتی مردم عامل بزرگ نابودی ملت ها در گذشته و حال بوده است.

طالبی گفت: سقوط اخلاقی در بخشی از جامعه، مثل یک بیماری مسری است که به دیگران نیز سرایت می کند همه جامعه را آلوده می سازد.

وی با اشاره به آغاز سرشماری ۱۳۹۵ ، افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، از سوم مهر شروع و تا ۲۴ مهرماه به‏صورت اینترنتی و پس از آن با حضور ماموران سرشماری در حال انجام است.

امام جمعه قیدار گفت: با توجه به نقش مؤثر داده‏ های آماری و اطلاعات جمعیتی در برنامه ریزی‏ های کلان کشور، مشارکت فعال و ارائه دقیق اطلاعات از سوی مردم یک وظیفه ملی است با در دست داشتن اطلاعات دقیق هر کشور و منطقه می‏ توان اولویت‏ های کاری را مشخص کرد و در حقیقت عدالت را به اجرا درآورد. هیچ برنامه ریزی بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق و به‏ روز امکان ندارد

طالبی افزود: بنابراین مردم کشورمان باید تلاش نمایند با مشارکت فعال و ارائه دقیق اطلاعات درخواستی، بانک اطلاعاتی مناسبی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در اختیار مسؤولان قرار دهند.