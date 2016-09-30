چهارمین همایش مولانا برگزار شد/تقدیر از چکناواریان و چاوشی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نکوداشت بین المللی مولانا شامگاه پنجشنبه ۸ مهر با تقدیر از برگزیدگان فعال در حوزه مولانا در محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

حسین باهر، مولانا پژوه و دبیر کل انجمن نکوداشت بین المللی مولانا در این همایش، با بیان اینکه سخن گفتن در خصوص این عارف بزرگ و مثنوی کاری بس دشوار است، گفت: چند سالی است که به مدد الهی در برگزاری نکوداشت بزرگ مولوی تلاش کرده‌ایم و هرساله از تعدادی افراد مولوی شناس تجلیل به عمل آوردیم.

وی با اشاره به اینکه هدف ما از برگزاری این نکو داشت معرفی مولانا شناسان و مولانا دوستان به تمامی جهان است، افزود: در برگزاری نکوداشت مولانا انتظار می‌رود به مدد و یاری مولوی شناسان برویم تا در این مسیر بزرگ به نقطه عطفی رسیده و بتوانیم معنویت و مثنویت را در یک راستا هدایت کرده و از من نفسانی به من عرفانی برسیم و درس عشق را سرمشق صلح جهانی قرار دهیم.

سعید محمدزاد اکبری مدیر مسئول نکوداشت بین المللی مولانا هم به عنوان سخنران دیگر این برنامه گفت: چهار دوره همایش نکوداشت مولانا به همت موسسه فرهنگی هنری مکتب فرش رسام عرب زاده برگزار شده است. مولانا عارفی است که هزاران سال جلوتر از زمان خود بوده و شیخ اجل در حکمت باید شاگردی او را بکند.

وی افزود: طی برگزاری این چهار دوره نکوداشت بدون حمایت و پشتیبانی هیچ ارگان و نهاد دولتی فعالیت خود را ادامه داده و مطابق با استانداردهای بین المللی این نکو داشت را برگزار کردیم. برگزاری این همایش تکرار مکررات است و امیدوارم در سال‌های آینده توجه مسئولان به محققان و پژوهشگران جوان در این عرصه معطوف شود.

در ادامه این مراسم دکتر توحیدی مولوی‌شناس به حکمت‌های نهفته در مثنوی مولانا اشاره کرد و گفت: نباید مولانا را فقط یک عارف ببینیم. بلکه او حکیم است و نکات حکمی، معرفتی، انسانی و درس زندگی در مثنوی او فراوان است.

این محقق همچنین مولانا را اولین مبتکر تکثرگرایی دانست.

در پایان این مراسم تندیس نکوداشت مولانا در بخش مولاناپژوهی به حشمت‌الله ریاضی، تحقیق به فیض‌الله توحیدی، شعر و ادبیات به مصطفی بادکوبه‌ای، هنر موسیقی به محمدرضا شجریان، بخش انتشارات به انتشارات صراط، تألیف به اکرم جهانگیر، خط و نقاشی به رضا بدرالسما، دبیری انجمن به عفت بهبهانی، رسانه جمعی به روزنامه نوآوران، بانوی منتخب به پروانه هداوند اهدا شد.

همچنین بنابر نظر هیات ژوری لوح سپاس و یاد بود نکوداشت مولانا در این دوره به محسن چاوشی تقدیم شد.

لوریس چکنارواریان از افرادی بود که به دلیل همکاری با این نکوداشت لوح سپاس تقدیم وی شد و در زمان دریافت لوح تندیس خود گفت: سالها با حضرت مولانا زندگی کردم و بالاخره دو سال پیش اپرای مولانا را نوشتم. قرار بود مرحوم کیارستمی این اپرا را کارگردانی کند ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداد. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم این اپرا را اجرا کنم.