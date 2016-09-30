زمینه های خوبی برای همکاری کشورهای عضو اکو وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بهبود معیشت مردم مناطق مختلف با توسعه گردشگری و صنعت توریسم می تواند به نقطه مطلوب و قابل قبول برسد.

وی ادامه داد: در عصر حاضر هر چیزی که مربوط به زندگی انسان ها بوده می تواند یک ظرفیت برای رونق گردشگری و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بین کشورها باشد.

رحمتی با بیان اینکه نیاز غذایی یکی از نیازهای مهم و اساسی بشر برای ادامه حیات و زندگی است، افزود: تنوع جغرافیایی و فرهنگی موجب به وجود آمدن غذاهای متنوع شده و این نیاز مهم بشر امروز ظرفیتی برای نزدیکی فرهنگ ها است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اهمیت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی کشورها با یکدیگر را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: جشنواره بین المللی کشورهای عضو اکو و جاده ابریشم یک ظرفیت قابل توجه برای نزدیکی روابط فرهنگی کشورها محسوب می شود.

رحمتی غذا را یک بخش مهم و قابل توجه برای نزدیکی فرهنگی و اقتصادی بین این کشورها عنوان کرد و اظهار داشت: کشورهای عضو اکو و جاده ابریشم زمینه های همکاری قابل توجهی دارند که با اهتمام مسئولان می توان این زمینه ها را تبدیل به ظرفیت های بی بدیل برای توسعه روابط کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان ظرفیت های خوبی برای توسعه گردشگری دارد، افزود: زنجان امروز با برگزاری جشنواره های مختلف همچون جشنواره آش و غذا به صورت بین المللی توانسته جایگاه خوبی را در بخش گردشگری و فرهنگی کسب کند.

رحمتی از همه مسئولان استانی برای برگزاری مطلوب این جشنواره مهم تقدیر کرد و گفت: همکاری و همدلی مسئولان استانی و شهری برای برگزاری مناسب جشنواره مثال زدنی بوده و امیدواریم با این روحیه جمعی بتوانیم جشنواره های بین الملل دیگر را میزبانی کنیم.