احداث مصلی دغدغه نمازگزاران ورامینی/خواسته ای که تبدیل به آرزو شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و پس از چندماه، بار دیگر مسجد جامع ورامین میزبان نمازگزاران جمعه بود و مردم متدین و انقلابی این شهرستان با حضور در این مسجد تاریخی و کهن، به اقامه فریضه نماز جمعه پرداختند.

مسجد جامع ورامین در هفته هایی از سال میزبان نمازگزاران جمعه است و پس از یکسال وقفه، بار دیگر نماز عبادی-سیاسی جمعه در این مکان مقدس اقامه شد.

ساخت مصلی نماز جمعه همچنان یک دغدغه جدی برای نمازگزاران ورامینی محسوب می شودو این موضوع مورد تأکید تعدادی از نمازگزاران در حاشیه اقامه نماز جمعه در مسجد جامع قرار گرفت.

تعدادی از نمازگزاران نماز جمعه ورامین اظهار داشتند که بسیاری از شهرستان های کشور علیرغم اینکه سابقه و پیشینه نماز جمعه این منطقه را ندارند، از مصلای بزرگ و باعظمتی برخوردار بوده و باید این امکان در شهرستان ورامین نیز مهیا شود.

تغییر مکان نماز جمعه هزینه بر است

یوسف تاجیک اسماعیلی معاون پشتیبانی ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که هم اکنون اقامه نماز جمعه در طول سال در دو مکان صورت می پذیرد، اظهار داشت: مسجد جامع و مسجد صاحب الزمان(عج) میزبان نمازگزاران جمعه ورامین در طول سال است.

وی افزود: فقدان یک مصلای بزرگ که بتواند پذیرای همه نمازگزاران ورامینی در طول سال باشد، همچنان احساس می شود و علیرغم پیگیری های به عمل آمده، هنوز موفقیت های لازم در این زمینه حاصل نشده است.

تاجیک اسماعیلی با اشاره به هزینه بر بودن تغییر مکان نماز جمعه ادامه داد: تغییر مکان نماز جمعه بدون تردید برای ستاد نماز جمعه ورامین هزینه بر است، چرا که باید شرایط لازم برای حضور نمازگزاران در هر یک از مکان ها فراهم شود.

شورای شهر و شهرداری آماده هر گونه همکاری است

فتح الله فرجی عضو شورای اسلامی شهر ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین با توجه به قدمت و پیشینه اقامه نماز جمعه، شایسته توجه ویژه در این زمینه است.

وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین برای تأمین زمین مصلای نماز جمعه تاکنون جلسات متعددی را برگزار و با برخی از شهروندان برای دادن زمین به شهرداری و گرفتن معوض مذاکره کرده اما هنوز نتیجه لازم حاصل نشده است.

فرجی ادامه داد: بار دیگر بر این نکته تأکید می شود که شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین آماده هر گونه همکاری برای احداث مصلای نماز جمعه بوده و در این راستا از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.

تأمین زمین مهم ترین مشکل برای احداث مصلای نماز جمعه است

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد نماز جمعه ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون مشکل احداث مصلای نماز جمعه در ورامین، تأمین زمین آن است.

وی افزود: زمین هایی برای احداث مصلای نماز جمعه ورامین در نظر گرفته شد اما مالکان آن علیرغم امتیازات ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر، حاضر به توافق نیستند و همین امر نیز موجب شده تا این مطالبه نمازگزاران به تعویق بیفتد.

محمودی ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی از سوی ستاد نماز جمعه و شهرداری ورامین در خصوص تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مصلای نماز جمعه برگزار شده که امیدواریم هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

وی تأکید کرد: خیرین و کسانی که علاقه مند هستند تا از خود اثر ماندگاری را برجای بگذارند، در این زمینه وارد میدان شده و در خصوص تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مصلای نماز جمعه به کمک ستاد نماز جمعه و شهرداری بیایند.

محمودی یادآور شد: با توجه به اثر کهن مسجد جامع ورامین و قرار گرفتن این اثر در زمره آثار باستانی، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد و به همین خاطر باید فکری جدی به حال تأمین زمین مصلای نماز جمعه ورامین کرد.