به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر جمعه در آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان اظهار داشت: در طول تاریخ اراده مستکبران بر این بوده است که اثری از آیین الهی و پیامبران برحقش بر زمین باقی نماند و براین اساس بدخواهان دین همواره در برابر حق صفآرایی کرده و جنگهای بسیاری در طول تاریخ برافروختند.
وی با بیان اینکه برخلاف این خواسته، اراده الهی بر این بود که مدینه النبی و حاکمیت دینی شکل بگیرد و با گسترش به سرتاسر جهان، دنیایی را متحول کند، افزود: خداوند در آیات قرآن کریم به مومنان وعده پیروزی حق بر باطل را داده است و به یقین با توکل بر ذات اقدس الهی و تلاش برای حاکمیت حق پیروزی مومنان به آیین الهی حتمی است.
تولیت آستان قدس رضوی به واقعه عاشورا اشاره و بیان داشت: دشمنان دین تمام تلاش خود را برای از میان بردن و فراموشی عاشورای حسینی به کار بستند و از همان ابتدا با تاختن بر پیکرهای پاک شهدا و جداساختن سرهای مطهر ایشان تصور کردند قیام امام حسین (ع) برای احقاق دین خدا به فراموشی سپرده میشود اما عاشورای حسینی تنها آغازی دوباره برای احقاق حق در طول تاریخ بود و اهداف آن تا همیشه ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه سجده بر تربت مطهر امام حسین (ع) بهترین سجدهها شمرده شده و ارادت دلدادگان به زیارت مزار مطهر ایشان رمزی از بقای عاشوراست، ادامه داد: امام زینالعابدین (ع) و حضرت زینب (س) با دفاع جانانه خود از حریم ولایت و دین، عاشورای سیدالشهدا (ع) را در طول تاریخ جاودانه کردند.
تکرار یک هزارساله حقانیت راه امامزاده سلطانعلی در گوش تاریخ
آیتالله رئیسی با بیان اینکه امامزاده علیبنمحمدباقر (ع) در راه دفاع از ارزشهای الهی و احقاق حق مظلومانه به شهادت رسیدند، تاکید کرد: درست همانند قیام عاشورا دشمنان تصور کردند که با شهادت امامزاده سلطان علی بن محمد باقر (ع)، حقانیت دین را نابود ساختهاند غافل از اینکه یک هزار سال حقانیت راه این امامزاده مظلوم در گوش تاریخ تکرار میشود و نمادی برای دفاع از ولایت را به چشم جهانیان میکشاند.
وی مراسم قالیشویان را از بزرگترین اجتماعهای بشری بر روی کره زمین برشمرد و گفت: مشهد اردهال در طول سال قلوب بسیاری را از سراسر کشور به این جایگاه نورانی جذب میکند؛ در واقع شهادت علی بن محمد باقر(ع) نیز همچون واقعه عاشورا آغازی برای جذب دلهای عاشقان ولایت و دوست داران اهلبیت (ع) و گرایش به ارزشهای الهی بود.
قالیشویان جلوهای از عشق و دلدادگی مردم ایران به اهلبیت(ع) است
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه عاشقان و دلدادگان در روز عاشورا و مراسم قالیشویان بزرگترین اجتماع بشری را در کره زمین شکل میدهند، تاکید کرد: مراسم قالیشویان جلوهای است از عشق و دلدادگی مردم ایران به اهلبیت (ع) و حضور در این مراسم جلوهای از اعلام وفاداری ملت ایران با ولایت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عاشورای امام حسین (ع) حقخواهی، عدالتخواهی، دوستشناسی و دشمنشناسی را در وجود انسانها نهادینه ساخته است، ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران نیز در امتداد عاشورای حسینی به وقوع پیوست و همچنان قیام امام حسین (ع) در سرتاسر جهان مقدمه بیداری اسلامی با کنار زدن استعمار و استکبار جهانی و سرنهادن به فرامین الهی است.
دل سپردگان ولایت سد راه نفوذ مستکبران جهانی
آیتالله رئیسی با بیان اینکه امام خمینی (ره) فرمودند که محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، تاکید کرد: به واقع فرهنگ عاشورا میتواند در مقابل فرهنگ ابتذال دشمنان ایستادگی کند چراکه تاریخ نشان داده است آنان که اراده الهی را دنبال و دل در گرو ولایت سپردند عرصه را بر مستکبران بسیار سخت کردند.
وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کنار نهادن مستکبرانی همچون آمریکا رقم خورد، ابراز داشت: عزت و اقتدار ایران به برکت اهلبیت (ع) و دلدادگی به راه امام حسین (ع) به دست آمده و الگویی برای انقلابهای منطقه است.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: این در حالی است که در طول ۳۷ سال پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان تلاش کردند تا جلوههای انقلاب اسلامی را تمام شده وانمود کنند اما به لطف الهی روز به روز جلوههای این انقلاب در جهان بیش از پیش خار به چشم دشمنان میافکند.
گرهگشایی از مشکلات کشور تنها در دستان توانای متخصصان داخلی است
وی با انتقاد از اینکه برخیها حل مشکلات را در گروی ارتباط با آمریکا میدانند، تاکید کرد: امروز نیز گرهگشایی از مشکلات کشور در دستان آمریکاییها و غربیها نیست بلکه در دستان توانای متخصصان داخلی است و کارشناسان و جوانان کشور میتوانند بدون نیاز به کمک دیگر کشورها از مشکلات کشور گرهگشایی کنند.
آیتالله رئیسی با تاکید بر اینکه این نگاه و باور به توانایی داخلی از آموزههای مکتب انتظار است، اظهار داشت: رفع مشکلات اقتصادی کشور با نسخه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب و با استفاده از توان نیروهای داخلی میسر میشود.
وی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی در جهان حاصل خون شهدای تاریخ از قیام عاشورا، خون مطهر علی بن محمد باقر (ع) و دیگر شهدای تاریخ است، تصریح کرد: خون شهدا با تزریق بیداری در دل تاریخ، پرده غفلت از جاهلیت مدرن را از چشم بشریت زدوده است.
مکتب عاشورا سدی محکم در برابر حربههای جنگ نرم دشمنان
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ نرم دشمنان از طریق ترویج سبک زندگی غربی بیان داشت: تنها مکتب عاشورا میتواند در مقابل این حربه دشمنان به ویژه نا امیدسازی جوانان از طریق برنامههای ماهوارهای ایستادگی کند.
وی با بیان اینکه مستکبران یأس و ناامیدی را از طریق جنگ نرم در جامعه تزریق میکنند، تاکید کرد: به یقین مردم ایران اسلامی اراده پولادین خود در مبارزه با استکبار جهانی را این بار نیز همچون گذشته در ایام عزاداری امام حسین(ع) به چشم جهان خواهند کشاند و این بار نیز به برکت خون شهدا این حربه دشمنان را در هم شکسته و آنها را از اهداف شوم خود نا امید خواهیم کرد.
انقلاب اسلامی ایران پرچم عدالتخواهی و انتظار را برافراشت
آیتالله رئیسی با بیان اینکه با انقلاب اسلامی ایران پرچم عدالتخواهی و انتظار در جهان برافراشته شده است، گفت: اعتقاد به مهدویت و موعود انسان را برای اجرای عدالت در جهان آماده میکند چراکه در این مکتب نمیتوان در مقابل ظلم و ظالم سکوت کرد؛ در واقع دوستشناسی، دشمنشناسی، مقاومت در راه هدف و ایستادگی در مقابل دشمنان در مکتب انتظار برای برافراشته شدن پرچم عدالت امام موعود ضروری ست.
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