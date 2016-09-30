ترویج انفاق در ایام محرم واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فوادیان در نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره)، ابراز داشت: پرداخت خمس و زکات یکی از انفاق های واجب است که باید در ایام محرم از سوی مومنان در سطح جامعه ترویج و گسترش پیدا کند.

وی ضمن دعوت از مردم برای حضور در عزاداری سالار شهیدان، افزود: بزرگترین معروف استکبار ستیزی ابا عبدالله الحسین(ع) بود که آن حضرت با این موضوع مهم مقابله و مبارزه کردند از سوی دیگر اما برنامه ها و عزاداری محرم باید به گونه ای باشد که فرایض دینی عزاداران به تاخیر نیافتد.

امام جمعه موقت دامغان با اشاره به فرارسیدن هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، نیز گفت: نیروی انتظامی یک نیروی کارآمد و مردمی است که فعالیتی ارزشمند و مقدس در جامعه دارد لذا خدمات و زحمات این نیرو بر هیچکس پوشیده نیست.

فوادیان با بیان اینکه نیروی انتظامی برای مردم است و در کنار مردم در برقراری نظم و امنیت در جامعه تلاش می کند، گفت: یکی از خدمات و برکات وجود نیروی انتظامی در جامعه وجود امنیت و آرامش است و اگر چنین نبود ما از داشتن امنیت و آرامش با مشکل موجه بودیم و وظیفه داریم خدمات و زحمات پرسنل نیروی انتظامی را قدر بدانیم.

وی افزود: ما نیروی انتظامی را مظهرامنیت و اقتدار می دانیم و فرارسیدن هفته گرامیداشت نیروی انتظامی نیز فرصتی بوده که از خدمات و تلاش های پرسنل این نیرو تقدیر و تشکر کنیم.

امام جمعه موقت دامغان در ادامه و با اشاره به فرارسیدن ۱۰مهر روزجهانی سالمند، گفت: تحویل پدر و مادر به مراکز سالمندان یک کار ناپسند از سوی فرزندان است.

فوادیان بیان کرد: افرادی که در مراکز نگهداری سالمندان خدمت می کنند بدانند کار و فعالیت آنان از یک اجر و پاداش فراوان برخورداراست و این حرکت آنان موجب رضایت خداوند رحمان و رحیم همراه خواهد بود.