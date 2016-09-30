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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

امام جمعه موقت دامغان:

ترویج انفاق در ایام محرم واجب است

ترویج انفاق در ایام محرم واجب است

دامغان - امام جمعه موقت دامغان با اشاره به فرارسیدن ایام محرم الحرام، گفت: ترویج انفاق در جامعه در زمره واجباتی است که باید طی ماه محرم ترویج یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فوادیان در نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره)، ابراز داشت:  پرداخت خمس و زکات یکی از انفاق های واجب است که باید در ایام محرم از سوی مومنان در سطح جامعه ترویج و گسترش پیدا کند.

وی ضمن دعوت از مردم برای حضور در عزاداری سالار شهیدان، افزود: بزرگترین معروف استکبار ستیزی ابا عبدالله الحسین(ع) بود که آن حضرت با این موضوع مهم مقابله و مبارزه کردند از سوی دیگر اما برنامه ها و عزاداری محرم باید به گونه ای باشد که فرایض دینی عزاداران به تاخیر نیافتد.

امام جمعه موقت دامغان با اشاره به فرارسیدن هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، نیز گفت: نیروی انتظامی یک نیروی کارآمد و مردمی است که فعالیتی ارزشمند و مقدس در جامعه دارد لذا خدمات و زحمات این نیرو بر هیچکس پوشیده نیست.

فوادیان با بیان اینکه نیروی انتظامی برای مردم است و در کنار مردم در برقراری نظم و امنیت در جامعه تلاش می کند، گفت: یکی از خدمات و برکات وجود نیروی انتظامی در جامعه وجود امنیت و آرامش است و اگر چنین نبود ما از داشتن امنیت و آرامش با مشکل موجه بودیم و وظیفه داریم خدمات و زحمات پرسنل نیروی انتظامی را قدر بدانیم.

وی افزود: ما نیروی انتظامی را مظهرامنیت و اقتدار می دانیم و فرارسیدن هفته گرامیداشت نیروی انتظامی نیز فرصتی بوده که از خدمات و تلاش های پرسنل این نیرو تقدیر و تشکر کنیم.

امام جمعه موقت دامغان در ادامه و با اشاره به فرارسیدن ۱۰مهر روزجهانی  سالمند، گفت: تحویل پدر و مادر به مراکز سالمندان یک کار ناپسند از سوی فرزندان است.

فوادیان بیان کرد: افرادی که در مراکز نگهداری سالمندان خدمت می کنند بدانند کار و فعالیت آنان از یک اجر و پاداش فراوان برخورداراست و این حرکت آنان موجب رضایت خداوند رحمان و رحیم همراه خواهد بود.

کد مطلب 3783114

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