اقتصاد ایران سرگردان نیست

به گزار ش خبر نگار مهر ، محمود واعظی، بعد از ظهر جمعه در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات توسعه صادرات محصولات کشاورزی مازندران، در جمع فعالان بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، اظهار کرد: صادرات از موضوعات مهمی است که هم دولت و هم بخش خصوصی به آن توجه دارند.

وی افزود: به هر حال دولت با توجه به کاهش شدید درآمد نفتی این دوران را مدیریت می کند زیرا درآمد نفتی در سالهای گذشته افزایش بالایی داشت و کشور با آن شرایط اقتصادی و درآمد اداره می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در حالت فعلی و با این درآمد نفتی تمام اهداف ما این است که به بخش های بسیار ضروری پول و اعتبار اختصاص پیدا کند.

واعظی با ابراز اینکه اینطور نیست که پول داشته باشیم و برای تشویق صادرات تخصیص ندهیم ادامه داد: بارها در جلسات شورای صادرات بودیم مطالبی عنوان شد که به علت نبود بودجه و اعتبار نتوانست محقق شود.

وی عنوان کرد: بخشی از مشکلات صادرات مربوط به موانع داخلی و برخی خارجی است ولی در عین حال تلاش کردیم تعرفه گمرکی بین ایران و روسیه را به صفر برسانیم و این مذاکرات در سطح دو رئیس جمهور کشور ایران و روسیه مطرح شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به انتقاد یکی از فعالان بخش خصوصی که گفته بود اقتصاد کشور سرگردان است، افزود: اینکه اقتصاد، صادرات سرگردان است را نمی پذیریم زیرا هیچ مصوبه ای در دولت نداشتیم که تجار یا صنعتگران نتوانند تصمیم بگیرند و سرگردان باشند.

واعظی با بیان اینکه برخی کشورهای نفتی از رئیس جمهوری پرسیدند که چگونه در این فضای شوک نفتی اقتصاد کشور مسیر خود را طی می کند؟ گفت: با این وجود اقتصاد کشور در مسیر امیدوار کننده خود پیش می رود.

وی، با اظهار اینکه دکتر روحانی درآغاز کار بر کوچک کردن دولت و بحث چابک سازی تاکید داشتند ، افزود: اولین بار بود که در بحث صادرات تراز صادرات ما مثبت و به ۱.۵ میلیارد دلار رسید و از واردات پیشی گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: ما برای صادرات ارزش قائلیم و در این راستا به دنبال کاهش تعرفه ها هستیم و در این راستا وزیر صنعت و کشاورزی دنبال کاهش این تعرفه ها هستند.

واعظی با بیان اینکه در بحث کاهش هزینه های حمل و نقل در بحث صادرات باید به دنبال مکانیزمی باشیم تا به صورت منطقی آن را کاهش دهیم و راهی پیدا کنیم، افزود: در بحث اعطای مشوق های صادراتی خیلی امیدوارم نیستم ولی پیگیر این موضوع هستیم در عین حال در بحث صندوق توسعه می توانیم اقداماتی انجام دهیم به این معنی که با کاهش بهره صندوق توسعه بتوانیم راهکاری به جای مشوق صادراتی ارائه کنیم.