به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری کورسی قهرمانی استان گلستان گرامیداشت هفته دفاع مقدس ظهر جمعه از ورودی شهرستان رامیان تا روستای زینب آباد به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور تیم‌های رامیان، گرگان، گنبدکاووس، مینودشت و بجنورد (مهمان) در رده‌های سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد، شرکت کنندگان در ۹ دور و ۶۵ کیلومتر با یکدیگر رقابت کردند.

در رده سنی جوانان، عارف ابوالقاسمی و محمد نعیمی از گنبدکاووس به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و علیرضا رجبی از مینودشت در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی بزرگسالان، سجاد جعفرنسب از مینودشت مقام اول ، مجید شیخ ویسی از گرگان مقام دوم و امین محبوبی از گرگان مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی پیشکسوتان نیز عباس خرمی از بجنورد قهرمان شد و ابراهیم صمدزاده و صابر آنه محمد هر دو از گنبد در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

گلایه قهرمان دوچرخه سواری گلستان از نبود حامی مالی

قهرمان مینودشتی رده سنی بزرگسالان مسابقات دوچرخه سواری کورسی گلستان در پایان این رقابت‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از حمایت نکردن مسئولان از دوچرخه سواری، اظهار کرد: پس از سال ۲۰۱۱ که در تور بین المللی مازندران مقام دوم را با تیم کاشی پرسپولیس کسب کردم دیگر هیچ حمایتی از من نشد و مسئولان من را فراموش کردند.

سجاد جعفرنسب افزود: پس از دو سال با حمایت‌های مالی خانواده‌ام توانستم به این عرصه برگردم و عضو تیم پیشگامان کویر یزد شوم و چند مقام کشوری کسب کنم.

وی تصریح کرد: برای کسب عناوین بیشتر کشوری و آسیایی به حامی مالی احتیاج داریم، زیرا دوچرخه سواری رشته پر هزینه‌ای است و در حال حاضر با حمایت خانواده توانسته ام دوچرخه ۲۵ میلیون تومانی تهیه کنم.

عنوان دار مسابقات قهرمانی کشور در سالهای ۹۰ تا ۹۴ کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ۲۳ سال سن سرباز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تهران هستم و امیدوارم ماه آینده بتوانم در مسابقات قهرمانی ارتش‌های جهان در کره جنوبی شرکت کرده و برای کشورم افتخار آفرینی کنم.

جعفرنسب یادآور شد: حمایت‌های مالی مسئولان هیئت دوچرخه سواری گلستان و متولیان ورزش، وجود حامیان مالی برای تیم‌های استان و توجه به تیم‌ها و ورزشکاران پایه می‌تواند باعث کسب عنوان و مقام برای گلستان در سطح کشور شود.