۷۰ درصدمجرمین استان زنجان غیربومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه شهر زنجان، امروز با گرامیداشت یاد ۸ هزار ۶۰۰ نفر شهدا و جانبازان نیروی انتظامی، افزود: ۲ هزار ماموریت در قالب۹ ماموریت اساسی برایاین نیروتعریف شده است که ازدیگر این وظایف خدمات پلیس،خدمات راهنمایی و رانندگی، خدمات مربوط به صدور گذرنامه و رصد اتباع بیگانه، تشخیص هویت ،مقابله با جرم و بزهکاری و نیز همکاری با مردم و پلیس افتخاری هم از جمله این وظایف است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و مقابله با قاچاقچیان، مبارزه با بزهکاران و مجرمین و نیز مبارزه با قاچاق کالا که این نوع از قاچاق بیشترین ضربه را به اقتصاد و صنعت کشور واردمی کند، از جمله اقدامات این نیرو در جامعه است که مهم ترین وظیفه این نیرو حفظ و تامین نظم و امنیت جامعه است و این در حالی است که

سردار صالحی با بیان اینکه از مهرماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری در بخش کشف کالای قاچاق نزدیک به۴۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان کشف شده و پرونده های خوبی هم در این رابطه تشکیل شده است، افزود: نیروی انتظامی در پیروی از فرمان رهبری در آتش زدن کالای قاچاق،جزو پیشگامان بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان افزود:در بخش جرائم اقتصادی در استان در بازه زمانی مذکور ۸۵ میلیارد تومان انواع جرائم اقتصادی کشف شده است و ۶۵ میلیارد تومان هم کلاهبرداری در استان کشف شده است و در بخش تصادفات منجر به فوت هم د با کاهشی ۱۶ درصدی در استان جزو استان هایی هستیم که توانسته در رابطه با این مهم اقدامات مناسبی را انجام دهد و بیش از ۴۷ هزار انواع گذرنامه نیز توسط پلیس استان صادر شده است.

صالحی افزود: در کشف انواع سرقت ها موفقیت ۸۵ درصدی داشته و این یعنی اینکه ۸۵ درصد جرائم کشف می شوند و در بخش کشف قتل نیز از ۱۰۰ درصد هم گذشته ایم و باتوجه به اینکه قوه قضاییه به دنبال زندان زدایی است ولی نیروی انتظامی اجازه نخواهد دادجرمی بدون محاکمه و جزا در جامعه بماند و این مجرمان را به دست قانون خواهد سپرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان گفت: بیش از ۷۰ درصد مجرمین استان غیربومی هستند و دلیل شناسایی دستگیری به موقع آنها به دلیل تماس به موقع همشهریان با پلیس است.

صالحی با بیان اینکه همشهریان فقط برای تماسهای ضروری با شماره تلفن۱۱۰ تماس بگیرند، افزود: در فاصله زمانی مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سالجاری پلیس در مرکز فوریت های پلیسی ۲۸۰ هزار بار به تماسها پاسخ داده است.

وی ادامه داد: شماره هایی برای تماس های دیگر تعریف شده که در صورت لزوم با آن تماس بگیرند که از جمله آنها شماره تماس ۱۲۰ برای اعلان تصادفات و ۱۲۸ شماره ای برای تماس هم استانی ها در مقوله مواد مخدر است.