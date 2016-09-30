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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

امام جمعه زاهدان:

توصیه اخیر رهبری در خصوص انتخابات در عرصه نهی از منکر بود

توصیه اخیر رهبری در خصوص انتخابات در عرصه نهی از منکر بود

زاهدان- نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: رهبری معظم انقلاب در توصیه اخیرشان در عرصه نهی از منکر تذکر دادند و شرکت بعضی از آقایان در انتخابات را به صلاح ندانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلای قدس زاهدان برگزار شد اظهار داشت: حضرت اباعبدالله(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد البته امر به معروف و نهی از منکر دامنه وسیعی دارد و نباید به آن سطحی نگاه کرد.

وی افزود: اباعبدالله(ع) برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و  اگر جامعه آن زمان  این کار را انجام می داد حضرت مجبور نمی شد خون خود و فرزندان و خانواده و یاران خودش را برای احیا اسلام تقدیم کند.

وی گفت: وظیفه امر به معروف مهمترین وظیفه جامعه است و اگر می خواهیم راه ابا عبدالله(ع) را دنبال کنیم و ارادت خودمان را نشان دهیم وظیفه ما عمل به امر به معروف و نهی از منکر است.

امام جمعه زاهدان گفت: امر به معروف ونهی از منکر از واجبات است و امام خمینی (ره) هم بارها در زمان حیات مبارکشان به این موضوع تاکید داشتند و بارها به وضوح فرمودند که درباره قائم مقامی فلان کس و یا ریاست جمهوری بنی صدر رضایت نداشتم و به صلاح نبود.

وی افزود: رهبری معظم انقلاب  در توصیه اخیرشان در عرصه نهی از منکر تذکر دادند و شرکت بعضی از آقایان در انتخابات را به صلاح ندانستند.

آیت الله سلیمانی تصریح کرد: البته اینکه ایشان مجبور شدند به این جزئیات ورود کنند به این دلیل است که برخی از خواص به وظیفه شان عمل نمی کنند و امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمی دهند.

وی گفت:  این توصیه مقام معظم رهبری به سبب جلوگیری از تفرقه و دو دستگی بود و ما باید خود را ملزم و مکلف به انجام امر به معروف و نهی از منکر بدانیم.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت جنوب شرق کشوردر ادامه با اشاره به روز همبستگی با نوجوانان فلسطینی افزود: امروز خود دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اذعان دارد که سالانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ شهروند فلسطینی را بازداشت می کنند و برخی از  آنها را زیر شکنجه سخت قرار می دهد و هم اکنون ۳۵۰ نوجوان فلسطینی  در زندان های اسرائیل است.

وی گفت: دولت سعودی هم دقیقا در یمن دنباله رو اسرائیل است و زنان، مردان ،سالمندان و کودکان بیگناه را بمب باران می کند و به خاک و خون می کشد.

آیت الله سلیمانی در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: امسال شعار هفته نیروی انتظامی شعار وحدت و همدلی پلیس با اقشار مختلف مردم است.

وی گفت: ما سه نوع سرمایه اجتماعی داریم که عبارتند از ارتباط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، وحدت و مشارکت اجتماعی که البته ایجاد وحدت و  همدلی با شعار درست نمی شود و باید اقدام و عمل باشد.

وی با اشاره به جذب عزیزان اهل سنت در نیروی انتظامی و سپاه افزود: این کار بسیار پسندیده ای است و در واقع گامی در جهت افزایش وحدت و همدلی واقعی و عملی است.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: ماموریت عزیزان نیروی انتظامی استقرار نظم و آرامش در جامعه و برخورد با مخلان آسایش و آرامش است

وی افزود: برای انجام فریضه امر به معروف ونهی از منکر در جامعه نیروی انتظامی و نیروی مردمی بسیج بازوی توانمند و قدرتمندی هستند.

وی با اشاره به کسب مقام برتر نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: کارهایی همچون برگزاری کلاس و کارگاه های علمی و کارهای درمانی نیروی انتظامی و سپاه وکارهای فرهنگی و تقسیم بسته های فرهنگی کار بسیار ارزنده ای است زیرا تامین امنیت علاوه بر یک کار امنیتی یک کار فرهنگی است.

آیت الله سلیمانی گفت: امروز شرایط نیروی انتظامی و مرزبانی با پیش از انقلاب بسیارمتفاوت است امروز مرزبانی به امکاناتی مجهز است که تا عمق خاک دشمن را می تواند رصد کند و برنامه ریزی کند.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با کل دنیا فرق می کند و تفاوتشان هم در ظاهر اسلامی و هم در عمل اسلامی است.

وی گفت: امروز نیروهای مسلح ایران اسلامی در همه جای دنیا بر اساس ظاهر آراسته اسلامی و آمادگی جسمانی خوب شناخته می شوند و این افتخار و عزت برای ما است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به ورود زائران پاکستانی و میزبانی استان افزود: باید در تکریم میهمانانی که به زیارت مشهد مقدس و کربلای معلا می روند نهایت تلاش انجام شود و میزبانی به بهترین نحو انجام شود.

وی افزود: سال گذشته با همکاری همه نهادها و ارگان های دولتی و همینطور کمک های مردمی عملکرد در این زمینه خوب بود اما امیدواریم امسال درخشان تر باشد.

کد مطلب 3783127

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