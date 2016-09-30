برجام در جهت افزایش قدرت ملی و عزت نظام بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست فصلی حزب اعتدال و توسعه با شعار «تداوم امید٬ آرامش، رونق اقتصادی» در آستانه ماه پیروزی خون بر شمشیر و غلبه منطق بر زور با حضور دبیران و اعضای ارشد تشکیلات استانی، روسای کانون ها٬ اعضای شورای مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بیانیه پایانی نشست منتشر گردید.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

١-حزب اعتدال و توسعه برآمده از بطن جامعه اسلامی٬ پویایی خود برای خدمت به پیشرفت و توسعه کشور را در پرتو تلاش جمعی سرمایه های انسانی با ایمان٬ متخصص و خلاق ایران اسلامی از همه اقشار٬ مذاهب٬ طوایف و زن و مرد می داند و بر این اساس از مسئولین حزب در سراسر کشور انتظار دارد در جهت وحدت و انسجام ملی که بیانگر اقتدار کشور است تلاش کنند.

٢-حزب اعتدال و توسعه به عنوان قطره ای از دریای خروشان ملت عزیز استمرار تفکر اعتدال برآمده از آموزه های قرآنی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را ملاک همفکری و همکاری با همه اقشار٬ جمعیت ها٬ تشکل ها و احزاب دانسته٬ منش و روش رییس جمهور محبوب حسن روحانی را تبلور عالی این اندیشه و مظهر وفاق و وحدت ملی و ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی در جهان می داند.

٣-حزب اعتدال و توسعه توافق برجام را حکمتی مبتنی بر عزت نظام جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت ملی و ایجاد فضای مستعد بین المللی برای پیشبرد اهداف توسعه ای کشور می داند و ضمن تجدید حمایت قاطع از آن٬ از تصمیم مسئولین نظام بویژه مقام معظم رهبری٬ رئیس جمهور محبوب و سایر قوا در این خصوص٬ قدردانی می کند٬ زیرا اطمینان دارد ظرفیت عظیم فکری٬ علمی و تجربی آزاد شده خادمین کشور از بن بست های ناشی از تحریم و تهدید ظالمانه بدخواهان ملت ایران می تواند به عظمت و اقتدار ملی و رونق و شکوفایی اقتصاد مقاومتی که آثار آن را در کاهش تورم و افزایش درآمد ملی شاهدیم کمک کند.

٤-حزب اعتدال و توسعه به عنوان حامی و پشتیبان دولت تدبیر و امید از همه نیروهای طرفدار گفتمان اعتدال و دولت تدبیر و امید انتظار دارد از این فرصت تاریخی که برای تعمیق ارتباط میان دولت و ملت و تعامل میان قوا و نهادها در داخل و کشورهای علاقمند به روابط مبتنی بر احترام متقابل در خارج بدست آمده٬ مراقبت کنند و در تداوم این همبستگی ملی به عنوان عامل اصلی اقتدار منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی کوشا باشند.

هشتم مهرماه ۱۳۹۵

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات

حزب اعتدال و توسعه