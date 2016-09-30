به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی در خطبه های نماز جمعه خارگ اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس در جزیره خارگ پدافند ما ما خوش درخشید چون تنها راه نفوذ به خارگ آسمان بود و جانانه ایستادگی و مقاومت کردند.

وی با بیان اینکه آنگونه که باید و شاید بر ایستادگی‌های پدافند در جزیره خارگ پرداخته نشده است، اضافه کرد: نیروی دریایی خارگ در زمان دفاع مقدس برای حمله‌های دریایی به رژیم بعث عراق پیش قدم بوده است.

امام جمعه خارگ ادامه داد: ارتش ما در هشت سال دفاع مقدس خوب درخشید، مقام معظم رهبری هم در بیانات خود اعلام کردند که نیروهای مسلح همواره باید آماده ایفای نقش باشند. نیروهای نظامی ما در جزیره خارگ آمادگی کامل دارند و وظیفه ما پاسداشت و نگهدار خون شهدا باشیم.

وی افزود: حوادث زیادی تاریخ در خود ثبت کرده است ولی هیچ حادثه ای به اندازه حادثه کربلا نیست، این حادثه عجیب حادثه‌ای است. حوادث زیادی در تاریخ داریم، رسالت پیامبر که مردم را از شرک نجات دهد هم حادثه‌ای بزرگی است اما در حادثه کربلا امام حسین (ع) آمد که مسلمانان را نجات دهد و مسلمان را از نفاق بیرون بیاورد.

امام جمعه خارگ در ادامه با اشاره به حادثه کربلا بیان کرد: اگر امام حسین (ع) نبود اسلامی نمی‌ماند؛ این مکتب و اسلام با وجود امام حسین(ع) باقی مانده است، وصیت امام حسین (ع) این است که برای خدا شریک قائل نشویم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است.

وی گفت: حسینی بودن به این است که از مال و آبروی خودمان برای دینمان هزینه کنیم و نگذاریم دین ما به سمتی برود که استکبار می‌خواهد.

کمالی با بیان اینکه برخی به دنبال ایجاد شبه در بحث عزای امام حسین (ع) هستند افزود: به عنوان پیرو امام حسین (ع) عزای حسینی را زیر سوال می‌برند شبهه ایجاد می کنند، همه وظیفه دارند مقابل این مسائله بایستند و مسئولان هم جای خود دارند.

وی تصریح کرد: هر چه داریم باید فدای حسین (ع) کنیم اموالمان که چیزی نیست؛ او جان، مال و اهل بیتش را داد که ما مسلمان واقعی باشیم.

امام جمعه خارگ اضافه کرد: بعضی‌ها متاسفانه دارند ایجاد شبهه می‌کنند که این اموالی که برای مراسم امام حسین (ع) می خواهید خرج کنید خرج فقرا کنید، بله کمک به فقرا خوب هست و باید انجام شود، ولی نه اینکه برای راه حسین (ع) ما خرج نکنیم.

وی گفت: از آنها که ایجاد شبهه می‌کنند باید پرسید شما چقدر به فکر فقرا هستید؟ سفرهای خارجی که به دبی و ترکیه می‌کنید آن زمان به فکر فقرا نیستید. اگر هنر دارید چرا خودتان به فقرا کمک نمی کنید، ولی همین عزیزانی که در محافل حسینی شرکت می کنند به فقرا رسیدگی می کنند، مسئولین باید جلوی کسانی که شبهه ایجاد می کنند باید بایستند و محکم برخورد کنند.