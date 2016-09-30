صادرات مازندران به ۱۶۵ میلیون دلار رسید/ ضایعات ۱۰۰ هزارتن پرتقال

به گزارش خبرنگار ، عبداله مهاجر بعدازظهر جمعه در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات توسعه صادرات محصولات کشاورزی که با حضور محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: تلاش داریم در سال ۹۵ در بحث صادرات توفیقات خوبی داشته باشیم و در این راستا مجموعه استان به ویژه استاندار در همه جلسات بخش خصوصی توسعه صادرات جزو دغدغه های آنها است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی مازندران، اظهار داشت: در سال ۹۴ صادرات استان معادل ۴۳۰ میلیون دلار بوده است و این آمار در پنج ماهه نخست سال ۹۵ معادل ۱۶۵ میلیون دلار بوده است.

مهاجر، میزان واردات را در سال گذشته ۲۳۸ میلیون دلار عنوان کرد و با طرح این پرسش که جایگاه صادرات استان کجا است و آیا جایگاه ما همین است و یا جایگاه بالاتری دارد، که نتوانستیم به آن برسیم، ادامه دارد: مزیت استان مازندران در بخش صادرات بالا است و توقع ما این است که در بخش تولیدات آبزی، مرکبات صادرات داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه باید زیرساخت های صادراتی در استان مهیا شود، ابراز داشت: اگر در سال گذشته زیرساخت ها فراهم بود می توانستیم دو میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، وجود زیر ساخت مناسب صادرات را امری انکار ناپذیر در توسعه صادرات محصولات کشاورزی، دامی استان عنوان کرد و ادامه داد: اگرچه میزان صادرات ما در سال ۹۵ از انتظار ما کمتر بود در عین حال معتقدیم باید زمینه برای افزایش میزان صادرات فراهم شود.

مهاجر، با بیان اینکه ظرفیت صادرات ما در سال گذشته ۴۲۰ میلیون دلار بوده است، گفت: پارسال ۱۰ تا ۱۵ هزار تن کیوی در انبارهای استان ضایع شد و این رقم برای پرتقال بیش از ۱۰۰ هزار تن بوده است.

وی، بیان داشت: کشورهایی که رقبای ما در بخش صادرات هستند، به فراهم کردن زیرساخت های لازم برای صادرات توجه کردند در حالی که ما به خاطر نبود زیرساخت ها در صادرات مرکبات و محصولات لبنی مشکل داریم به طوریکه شرکت کاله به عنوان یکی از برندهای مهم ما در خاورمیانه به علت نداشتن صادرات با بسیاری از کارکنان خود تسویه حساب کرده است.

این مسئول، در ادامه ابراز داشت: توقع است در حوزه مرکبات، کیوی، لبنیات و تولیدات ابزی صادرات خوبی داشته باشیم در حال که زیرساخت صادرات در استان مهیا نیست و امسال اقداماتی انجام شد و هنوز هم موانع جدی در سر راه صادرات داریم و رفع این موانع با حمایت دولت میسر است.

مهاجر اظهار کرد: میزان تولید کیوی بیش از ۲۰۰ هزار تن است اما به خاطر بالا بودن هزینه صادرات و عدم رقابت با بازار هدف از صادرات باز ماندیم.

وی خواهان حذف عوارض حمل و نقل ماشین های حمل محصولات کشاورزی شد و افزود: باید برخی از عوارض ها در داخل حذف شود و از وام کم بهره برای حمایت از صادرات به صادرکنندگان ارائه کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه امسال اگر صادرکنندگان مرکبات و کیوی کیلویی ۵۰۰ تومان حمایت نشوند در صادرات با مشکل مواجه خواهیم بود.