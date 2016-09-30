وزارت بهداشت در حوزه سلامت نوآوری چندانی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک‌زاده صبح جمعه با حضور در جشن هفتادمین سالگرد افتتاح دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان و در مراسم رونمایی از تندیس طرح توسعه دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: برای اینکه در عرصه بهداشت و درمان به نوآوری دست یابیم نیازمند استفاده از علوم پیشرفته پزشکی هستیم.

وی بیان داشت: با وجودی که در حوزه بهداشت و درمان تاکنون موفق بودیم اما نتوانستیم در عرصه بهداشت و درمان نوآوری چندانی داشته باشیم.

معاون وزیر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: پیشرفت علوم پزشکی و رسیدن به نوآوری نیازمند سرمایه گذاری جدی در حوزه پژوهش و تحقیقات است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی این سال ها با تلاش جدی در این مسیر توانسته نقش بسیاری در پیشرفت علوم پزشکی کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ۱۰ سال گذشته در فعالیت‌های پژوهشی رتبه خود را افزایش داده، تصریح کرد: این دانشگاه در حال حاضر جزو دانشگاه‌های برتر در بخش مقالات isi در یک درصد دانشگاه‌هاست و در دسته دانشگاه‌های برتر کشور است البته هنوز هم فاصله زیاد با وضعیت ایده آل در همه دانشگاه‌ها مانند دانشگاه اصفهان داریم.

تا ۱۵ سال دیگر دوباره به طب سنتی باز خواهیم گشت

وی اشاره کرد: آینده پزشکی در حال تحول است و نگاه ما باید به آینده باشد و از پزشکی امروز به پزشکی جدید حرکت کنیم و در ۱۵ سال آینده مسائل پزشکی تغییر می‌کند و دوباره به طب سنتی باز خواهیم گشت.

ملک‌زاده تاکید کرد: روزی شاید برسد که بسیاری از بیماری‌های غیرقابل درمان، درمان‌پذیر شود و این اقدام با اتحاد و همکاری چهار میلیون دانشمند در سطح جهان امکانپذیر خواهد بود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ۷۰ سال پیش، امید به زندگی در بدو تولد ۴۵ سال بود اما امروزه میزان امید به زندگی در بدو تولد در مردان ۷۷ و در زنان به ۸۰ سال رسیده است.