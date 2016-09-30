آمریکابه تعهدات خود دربرجام عمل نکرد/محرم ماه آشنایی بامعارف دینی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد که در مصلی الغدیر این شهر برگزار شد، بالاترین درجه تقوا را دوری از شبهات و شهوات دانست و اظهار داشت: امام موسی کاظم (ع) در وصیت خود به هشام فرمود دلهایتان را خانه تقوا و پرهیزکاری قرار دهید و اجازه ندهید دلهایتان جایگاه شهوت و خواهش های نفسانی باشد.

سکوت رهبران اسلامی در برابر کودک کشی رژیم آل سعود

وی به مناسبت جمعه ۹ مرداد روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی اشاره کرد و بیان داشت: امروز یکی از بزرگترین جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی و آل سعود در فلسطین و یمن صورت می گیرد کودک کشی است به طوری که آل سعود صدها کودک مسلمان یمنی را قتل عام کرده و استکبار جهانی تلاش می کند بر جنایات این دو شجره ملعونه سرپوش بگذارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه رهبران کشورهای اسلامی در برابر کودک کشی آل سعود و رژیم صهیونیستی سکوت می کنند، افزود: آنچه مهم است این بوده که امت اسلامی با مردم مظلوم یمن و فلسطین همدردی کرده و هرگز این کودک کشی ها را فراموش نخواهد کرد و یقینا روزی در دادگاه عدل الهی این کودک کش ها مجازات و محاکمه خواهند شد، ما نیز جنایات آل سعود و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و با مردم یمن و فلسطین همدردی می کنیم.

آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است

آیت الله میرعمادی به سخنرانی رئیس جمهور کشور در سازمان ملل و موضع گیری وی علیه رژیم صهیونیستی و آل سعود اشاره کرد و گفت: ما نیز از این موضع گیری و سخنرانی خوب رئیس جمهور کشور در سازمان ملل تشکر می کنیم چرا که ایشان در برابر آمریکا از بدعهدی و اهمال کاری این کشور در رابطه با پیمانی که در موضوع برجام بسته اند سخن گفت.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا در عمل به برجام اهمال کاری و بدعهدی کرده است، تصریح کرد: آمریکا دو میلیارد از دارایی های ایران را بی جهت مصادره کرده و در اختیار دارد همچنین در برگزاری مناسبات بین بانک های ایران و بانک های بزرگ اروپا و دنیا موش دوانده و دخالت می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: آمریکا هم از رژیم صهیونیستی تروریست و هم از آل سعود حامی تروریست دفاع و حمایت کرده است لذا در موضوع مذاکرات هسته ای و برجامی که دو طرف ایران و آمریکا آن را امضا کردند کشور ایران به تعهدات خود عمل کرده اما آمریکا برخلاف اینکه در زبان می گوید تحریم ها را برداشته ایم ولی در مقام عمل کاری انجام نداده و به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: اگر بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا به همین منوال پیش رود با توجه به اینکه ایران به تعهد خود عمل کرده است، برجام یک خسارت محض خواهد بود، خسارتی که ایران متحمل شده است لذا امیدواریم این موضع گیری ها علیه آمریکا با قاطعیت دنبال شده تا حق ایران اسلامی از استکبار جهانی گرفته شود.

محرم ماه آشنایی با معارف دینی

وی به فرارسیدن ایام محرم و آغاز هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: محرم ماه حزن و اندوه و عزای سید الشهدا (ع) و ماه ابراز عشق و محبت مردم به اهل بیت (ع) است در این ماه دلهای مردم به عشق حسین(ع) می تپد.

خطیب جمعه خرم آباد فلسفه عزاداری را برقراری پیوند عاطفی با اهل بیت (ع) و آشنایی با معارف دینی دانست و بیان داشت: از هیئت های مذهبی استان تقاضا داریم در ایام محرم منبر داشته و از ظرفیت مبلغان دین در مراسمات خود استفاده کنند زیرا این ایام بهترین فرصت برای بیان احکام و معارف دین از سوی مبلغان دین است لذا اگر مسئولان هیئت های مذهبی مردم را در هیئت خود جمع کرده اما موجب بهره برداری آن ها از شب های محرم نشوند باید در قیامت پاسخگو باشند.

آیت الله میرعمادی هدف از قیام امام حسین (ع) را احیاء امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: این موضوع آنقدر برای سیدالشهدا (ع) مهم بوده که جان خود را در این راه فدا کرد لذا ما نیز باید برای اصلاح جامعه خود امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

وی به برخی مصادیق منکر در جامعه اشاره کرد و گفت: حمل تمثال های افراد و یا حمل صلیب هایی با وزن سنگین در ایام محرم و عزاداری ها چه معنایی دارد همچنین تیراندازی در مراسم شادی و عروسی ها چه معنایی دارد که برخی افراد نسبت به انجام این کار نادرست اقدام می کنند؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: با وجود این تیراندازی ها چگونه انتظار داریم گردشگران و سرمایه گذاران جذب شهر و استان ما شوند لذا باید این کارها را ترک کنیم زیرا این اقدامات به حیثیت، سرمایه و جوانان ما آسیب می رسانند.

اقتدار و توانمندی نیروی انتظامی

آیت الله میرعمادی همچنین به مناسبت ۱۳ مهرماه فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و بیان داشت: نیروهای انتظامی مجاهدان عرصه نظم و امنیت بوده که در این راه جان خود را تقدیم می کنند به طوری که هفته گذشته در استان یک مامور وظیفه شناس در برابر سارقان ایستاد و مجروح شد.

وی با اشاره به اینکه در جریان دفاع مقدس نیروی انتظامی شهدای زیادی تقویم کشور کرده و هنوز هم شهدای زیادی از این حوزه در راه مقابله با مجرمان و سوداگران مرگ تقدیم کشور می شود، عنوان کرد: استقرار نظم و امنیت در جمهوری اسلامی مرهون ایثار و اقتدار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است و امروز نیروی انتظامی کشور یک نیروی مقتدر، توانمند و حاضر در صحنه است.

خطیب جمعه خرم آباد برخورداری از عزت و اقتدار، داشتن رافت و رحمت نسبت به مردم، درستکاری و امانت داری و ایجاد آسایش را از ویژگی های نیروهای انتظامی ذکر کرد و ادامه داد: امروز می بینیم که علیرغم توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی نیروی انتظامی ما مقتدر و توانمند بوده و عملکرد نیروی انتظامی استان نیز خوب و درخشان است.

مطالبات کشاورزان گندم کار پرداخت شود

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار استان تاکید کرد و گفت: علیرغم قول های مسئولین مبنی بر پرداخت مطالبات گندم کاران لرستانی تا پایان شهریور ماه ولی تا کنون این اقدام صورت نگرفته به طوری که تنها به اندازه یک سوم یا کمتر از نصف این مطالبات پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان یکسال زحمت کشیده و درآمد دیگری ندارند لذا باید مطالبات آن ها به موقع پرداخت شود، افزود: ما برای وارد کردن گندم از خارج ابتدا پول آن را پرداخت کرده بعد گندم را وارد کشور می کنیم اما پول گندم آاده کشاورزان را نمی دهیم و این موجب نارضایتی آن ها شده است لذا امیدواریم مسئولین با جدیت مطالبات گندم کاران را پرداخت کنند.