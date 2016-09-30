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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

امام جمعه محلات:

شور حسینی باید با شعور حسینی همراه باشد

شور حسینی باید با شعور حسینی همراه باشد

محلات- امام جمعه محلات گفت: در محافل و مجالس عزاداری ماه محرم، باید در کنار شور حسینی به اهداف قیام عاشورا، ترویج فرهنگ عاشورایی و شعور حسینی نیز پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه محلات با اشاره به آغاز ماه محرم و برپایی محافل و مجالس عزاداری حسینی، اظهار داشت: در روایات بسیاری به زنده نگه داشتن و احیای فرهنگ عاشورا اشاره شده و سیره عملی اهل بیت (ع) نیز بر همین اساس بوده است.

وی افزود: در کنار برپایی محافل و مجالس عزاداری امام حسین(ع) در این ماه باید به اهداف قیام عاشورا توجه شود و در کنار شور حسینی، شعور حسینی نیز مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه محلات به برخی آفات مجالس عزاداری اشاره کرد و افزود: ریا و خودنمایی، پرداختن به اشعار بی محتوا و غلو آمیز، حرکات افراطی و شیوه های نادرست نوحه خوانی از جمله آفات مجالس عزاداری است و باید در بحث نذورات از اسراف جلوگیری شود.

آمریکا در مبارزه با تروریسم به جهان دروغ می گوید

ربانی با اشاره به تداوم بحران سوریه به رفتار دوگانه آمریکا پرداخت و تصریح کرد: آمریکا در مبارزه با تروریسم به جهان دروغ می گوید و با وجود اینکه گروه های تروریستی النصره و داعش را در لیست سیاه تروریست ها قرار داده ولی در عمل از آن ها حمایت می کند.

وی افزود: هر زمان که گروه های تروریستی با مشکل جدی مواجه می شوند، آمریکایی ها با مطرح کردن آتش بس برای آن ها زمان می خرند و با کمک تسلیحاتی به تروریست ها آنها را تقویت می کنند.

خطیب جمعه محلات ادامه داد: در توافقنامه برجام نیز رفتار دوگانه آمریکا مشهود بود به نحوی که در کاغذ تعهداتی را امضا کرده اند ولی در عمل آنها را نقض می کنند و این نشان از خوی استکباری دولت آمریکا دارد که نباید مورد اعتماد قرار گیرد.

ربانی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، بیان داشت: مقوله امنیت، مقوله بسیار مهمی در راستای توسعه و پیشرفت جامعه است که با زحمات نیروهای انتظامی در داخل کشور و نیروهای نظامی و مدافعان حرم در خارج کشور محقق می شود.

وی مردم را به مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن فراخواند و افزود: مردم باید در این سرشماری آمار صحیح ارائه دهند تا مسئولین کشور بتوانند بر پایه این آمار برنامه ریزی صحیحی داشته باشند.

کد مطلب 3783136

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