شور حسینی باید با شعور حسینی همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه محلات با اشاره به آغاز ماه محرم و برپایی محافل و مجالس عزاداری حسینی، اظهار داشت: در روایات بسیاری به زنده نگه داشتن و احیای فرهنگ عاشورا اشاره شده و سیره عملی اهل بیت (ع) نیز بر همین اساس بوده است.

وی افزود: در کنار برپایی محافل و مجالس عزاداری امام حسین(ع) در این ماه باید به اهداف قیام عاشورا توجه شود و در کنار شور حسینی، شعور حسینی نیز مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه محلات به برخی آفات مجالس عزاداری اشاره کرد و افزود: ریا و خودنمایی، پرداختن به اشعار بی محتوا و غلو آمیز، حرکات افراطی و شیوه های نادرست نوحه خوانی از جمله آفات مجالس عزاداری است و باید در بحث نذورات از اسراف جلوگیری شود.

آمریکا در مبارزه با تروریسم به جهان دروغ می گوید

ربانی با اشاره به تداوم بحران سوریه به رفتار دوگانه آمریکا پرداخت و تصریح کرد: آمریکا در مبارزه با تروریسم به جهان دروغ می گوید و با وجود اینکه گروه های تروریستی النصره و داعش را در لیست سیاه تروریست ها قرار داده ولی در عمل از آن ها حمایت می کند.

وی افزود: هر زمان که گروه های تروریستی با مشکل جدی مواجه می شوند، آمریکایی ها با مطرح کردن آتش بس برای آن ها زمان می خرند و با کمک تسلیحاتی به تروریست ها آنها را تقویت می کنند.

خطیب جمعه محلات ادامه داد: در توافقنامه برجام نیز رفتار دوگانه آمریکا مشهود بود به نحوی که در کاغذ تعهداتی را امضا کرده اند ولی در عمل آنها را نقض می کنند و این نشان از خوی استکباری دولت آمریکا دارد که نباید مورد اعتماد قرار گیرد.

ربانی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، بیان داشت: مقوله امنیت، مقوله بسیار مهمی در راستای توسعه و پیشرفت جامعه است که با زحمات نیروهای انتظامی در داخل کشور و نیروهای نظامی و مدافعان حرم در خارج کشور محقق می شود.

وی مردم را به مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن فراخواند و افزود: مردم باید در این سرشماری آمار صحیح ارائه دهند تا مسئولین کشور بتوانند بر پایه این آمار برنامه ریزی صحیحی داشته باشند.