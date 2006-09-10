داد و ستد 326 ميليارد ريال فولاد و مس در بورس فلزات تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، تالار اين بورس در روز يكشنبه شاهد جمعا 36 هزار و 380 تن عرضه و در مقابل 88 هزار و 140 تن تقاضا براي محصولات فوق الذكر بود.

اين گزارش حاكي است روز يكشنبه در گروه فولاد در 3 رينگ معاملاتي جداگانه مقدار 34 هزار و 900 تن انواع تير اهن و ميلگرد به ارزش 217 ميليارد و 442 ميليون و 640 هزار ريال به صورت نقدي و سلف معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 93/95 و 66/66 درصد از كل بازار را دراين روز به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات مسي نيز يك هزا ر و 480 تن انواع مس در 3 رينگ معاملاتي جداگانه به ارزش 108 ميليارد و 753 ميليون و 500 هزار ريال به صورت نقدي داد وستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 07/4 و 34/33 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد.

در روز يكشنبه در گروه محصولات آلومينيوم و روي هيچگونه عرضه اي صورت نگرفت.