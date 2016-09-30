تبلیغات زودرس انتخاباتی آب به آسیاب دشمن ریختن است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک، اظهار داشت: امروز ما باید دوست شناس و دشمن شناس باشیم و علاوه بر آن که در مقابل دشمن می ایستیم، نباید آب به آسیاب دشمنان نظام اسلامی بریزیم و بهانه به دست آنها بدهیم.

وی افزود: برخی افراد زودتر از موعد به عرصه تبلیغات انتخاباتی وارد شده اند که این اقدام، آب به آسیاب دشمن ریختن است و رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتی هوشمندانه بیان کرده اند که نباید انتخابات دوقطبی شود و به مصلحت مملکت نیست که این بیان هوشمندانه و دوراندیشانه باید عملی شود.

امام جمعه اراک با اشاره به فرارسیدن ایام محرم الحرام و سوگواری سیدالشهدا(ع) بیان کرد: عظیم ترین حادثه در تاریخ اسلام پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) واقعه عاشورا بود و این واقعه و قیام باعظمت نه تنها در طول تاریخ کمرنگ و بی اهمیت نشده بلکه روز به روز و سال به سال درخشش بیشتری پیدا می کند.

وی افزود: در سوگواری سیدالشهدا(ع) باید به نحوی عمل کنیم که موجب وهن اسلام و زیر سوال رفتن دین نشود و از برخی بدعت ها و رفتارهای نادرست و خرافی پرهیز کنیم چرا که این اقدمات به مصلحت نیست و به دین آسیب می زند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: هیات های مذهبی باید در این زمینه توجیه شوند و از سوی دیگر دستگاه های نظارتی و تامین کننده امنیت نیز نظارتی دقیق و جدی داشته باشند تا از کارهای خرافی و نادرست در مراسمات سوگواری جلوگیری شود.

دی نجف آبادی خاطرنشان ساخت: دشمن از این مسائل بهره گیری می کند و با انتشار این تصاویر در فضای وب و اینترنت، می خواهد چهره غیرواقعی و خشنی از اسلام نشان دهد و مردم باید در این زمینه مطیع امر رهبر معظم انقلاب باشند که بارها تاکید کرده اند از اینگونه اقدامات نادرست در عزاداری ها پرهیز شود.

وی همچنین با اشاره به هفته ناجا بیان کرد: نیروهای انتظامی نقش مهم و موثری در برقراری نظم و امنیت در کشور دارند و لازم است مردم نیز همکاری جدی با این نهاد داشته باشند تا امنیت در کشور هر چه بیشتر برقرار شود.

امام جمعه اراک همچنین در بیانات خود به روز جهانی دریانوردی، روز ناشنوایان، هفته مبارزه با سرطان و روز دامپزشکی اشاره کرد.