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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

وزیر ارتباطات مطرح کرد:

دنبال کاهش تعرفه گمرکی بین ایران و روسیه هستیم

دنبال کاهش تعرفه گمرکی بین ایران و روسیه هستیم

ساری - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای کاهش تعرفه گمرکی بین ایران و روسیه و صادرات محصولات مازندران برنامه ریزی و رایزنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در ساری با اشاره به اینکه تولید مرکبات، کیوی، مرغ، محصولات لبنی و آبزیان در مازندران افزایش یافته است اظهار داشت: درصددیم تا علاوه بر مصارف داخل کشور راههایی برای صادرات باز شود.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلفی برای صادرات از جمله روسیه مدنظر قرار دارد افزود: مذاکراتی از گذشته با روسیه درباره با کاهش تعرفه گمرکی و تسهیل صادرات شروع شده است و مسئله کاهش تعرفه گمرکی را در اولین فرصت با روسیه دنبال خواهیم کرد تا بازار مناسبی را ایجاد کنیم.

واعظی تصریح کرد: ما مخالف آن هستیم تا تولیدکنندگان بازار فصلی داشته باشند و بخشی از مشکلات باید در استان و تهران حل شوند و بنا داریم موضوع تعرفه گمرکی را دنبال کنیم اما زمانی با روسیه می توانیم تعرفه را کاهش دهیم که توافق دوجانبه داشته باشیم و تلاش می کنیم تا اولین گام را تا ماه دسامبر برداریم و امیدواریم تا سال آینده تعرفه را کاهش دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توانمندی های مازندران گفت: مازندران توانایی چندبرابری صادرات محصولات را دارد اما نیازمند آن است که  دولت حمایت کند و بخش خصوصی نیز باید برندی شناخته شده تشکیل دهند زیرا معمولات صادرات برای صادرکنندگان خرد هزینه براست و باید شرکت یا کنسرسیوم بزرگ تشکیل شود.

کد مطلب 3783147

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