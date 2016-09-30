پوستر دهمین جشنواره فیلم های ورزشی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشنواره فیلم های ورزشی با اعلام فراخوان بخش های مختلف و همچنین رونمایی از پوستر آغاز به کار نمود. این جشنواره که هرساله زیر نظر فدراسیون جهانی Ficts برگزار می شود امسال در ۲۷ آبان‌ماه (۱۷ نوامبر) در شهر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد.

دبیرخانه این جشنواره در ایران تا ۱۰ مهرماه فیلم های ورزشی تولید شده در ۴ سال اخیر را پذیرش و پس از داوری، برگزیدگان را به عنوان نمایندگان آثار ورزشی ایران به این جشنواره معرفی خواهد نمود.

برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم های ورزشی در بخش های فیلم کوتاه، مستند، داستانی بلند، تیزر تبلیغاتی و مجموعه های تلویزیونی و رسانه های تصویری به عنوان نماینده ایران در جشنواره ایتالیا شرکت خواهند نمود. هر ساله آثار ورزشی ۱۱۴ کشور در بخش های سینمایی، تلویزیونی، مستند، تیزر و وله در این جشنواره به داوری گذاشته می شود.

اعضای شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره فیلم های ورزشی که از سوی دکتر امیر حسینی نماینده فدراسیون جهانی Ficts معرفی شده اند به شرح زیر هستند:

کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک، عبد الحمید احمدی معاون فرهنگی وزیر ورزش و رییس انجمن ورزشی نویسان ایران، محمد دامادی سخنگوی فراکسیون ورزشی مجلس، بهروز بنیادی نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، امیر حسینی رییس فدراسیون کارگری و نماینده فدراسیون جهانی Ficts در ایران، مجید ندیری معاون فدراسیون کارگری، علیرضا رضاداد مشاور سازمان سینمایی و دبیر چندین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر.

‎علاوه بر این مجتبی علوی دبیری شورای سیاست گذاری را هم برعهده دارد.