به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین دشتی در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: ماموران و فرماندهان نیروی انتظامی تلاش ویژهای را در راستای ایجاد و برقراری امنیت در سطح جامعه دارند.
وی با اشاره به اهمیت بالای ایجاد امنیت در جامعه اضافه کرد: امنیت نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است و همه باید دست به دست هم دهند تا امنیت مطلوب در جامعه ایجاد شده و گسترش یابد.
امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه سختگیریهای نیروی انتظامی و اعمال قانون باعث افزایش امنیت در جامعه میشود، خاطرنشان کرد: با تلاش و پیگیری نیروی انتظامی امنیت کنونی کشور در شرایط خوبی است.
وی با اشاره به وجود برخی ضعفهای در زمینه مسائل فرهنگ در جامعه، ادامه داد: در زمینه امنیت اخلاقی هم نیروی انتظامی ورود خوبی کرده است.
حجتالاسلام دشتی با تاکید بر اینکه همه باید قدردان تلاشهای نیروی انتظامی باشیم، بیان کرد: در زمینه مقابله با بدحجابی و بیحجابی نیز نیروی انتظامی با تمام توان در حال اقدام است.
وی در ادامه با اشاره به نزدیکشدن به ایام محرم، افزود: برگزاری مراسمات محرم باید در چارچوب مسائل دینی و اعتقادی انجام شود و افراد بصیر از خرافهگویی و اعمال خرافه در عزاداریها جلوگیری کنند.
امام جمعه موقت بوشهر با تاکید بر اینکه مراسم عزاداری با اختلاطهای حرام همراه نباشد، گفت: محرم، اربعین و تبیین حرکت امام حسین(ع) میتواند امامت و ولایت را در جامعه جهانی زنده کند.
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