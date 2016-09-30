به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان بحرین ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این سیاست ها، نظامیان آل خلیفه از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان در مسجد امام صادق (ع) در منطقه «الدراز» جلوگیری کردند.

بر همین اساس، نمازگزاران بحرینی مجبور شدند به صورت فرادا نماز خود را اقامه کنند.

گفتنی است، اقدام رژیم آل خلیفه در تعطیل کردن نماز جمعه به ویژه در منطقه «الدراز» در راستای جنگ این رژیم علیه شیعیان بحرینی انجام می شود.