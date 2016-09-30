اصفهان میزبان پانزدهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی شد

رسول زرگر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مراسم اختتامیه چهاردهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی پرچم سبز حسینی به استان اصفهان تحویل شد، بیان داشت: افتخار میزبانی اجلاس پانزدهم تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در سال آینده به استان اصفهان سپرده شد.

وی عنوان کرد: پرچم سبز حسینی اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در اختتامیه این اجلاس در بندرعباس از سوی استاندار هرمزگان به اصفهان سپرده شد تا افتخار میزبانی از اجلاس پانزدهم در سال آینده نصیب استان اصفهان شود.

زرگرپور خاطرنشان کرد: تاکنون چهارده اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در کشور برگزار شده که میزبان آتی این اجلاس استان اصفهان خواهد بود.

وی اظهارداشت: استان اصفهان از امروز خود را برای برگزاری باشکوه و در شان پیرغلامان و خادمان حسینی آماده خواهد کرد.

استاندار استان اصفهان افزود:مبارزه بی نظیر امام حسین، فضا و حرکتی ایجاد کرد که در همه زمان ها حسین (ع) نماد عزت و مشعل فروزان مبارزه با طاغوت های زمانه تا انتهای تاریخ باشد.

زرگر پور تصریح کرد: در ماه محرم وظیفه همه ما این است که پیام نهضت عاشورا را به همه جهانیان منتقل کنیم زیرا بشر امروز تشنه پیام نهضت امام حسین(ع) است.

وی افزود: مداحان و پیرغلامان حسینی در ایام ماه محرم پیام نهضت عاشورا را به نسل جوان به طور شفاف منتقل کنند و به تبیین اهداف قیام سید الشهدا (ع) به نسل جوان بپردازند.

به گزارش مهر، پرچم بارگاه و آستان مقدس امام حسین (ع)، که توسط خادمان امامزاده سید مظفر (ع) بندرعباس و سید عبدالعزیر به نمایندگی از حرم امام حسین (ع) حمل می‌شد، به محل برگزاری مراسم آورده شد و توسط استاندار هرمزگان به استاندار اصفهان که میزبان دور بعدی این اجلاس است واگذار شد.