دشمن به دنبال پاک کردن واقعه عاشورا از ذهن ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت با بیان اینکه باید شکر نعمت های الهی را به جا آوریم، اظهار کرد: خداوند متعال همه نعمت ها را در اختیار انسان ها قرار داده و اگر انسان شکر آنها را به جا نیاورد نعمت ها از او سلب می شود.

وی وجود امنیت در جامعه را یکی از مهم ترین نعمت ها عنوان کرد و افزود: این امنیت مرهون تلاش و از خود گذشتگی بسیاری از افراد اس که باید قدر این نعمت را دانست تا آن را از دست ندهیم.

امام جمعه موقت رشت با اشاره به وضعیت نامطلوب حجاب در جامعه، گفت: این وضعیت در خور شأن یک جامعه اسلامی نیست و خانواده های مسلمان باید بیشتر به این موضوع توجه و براساس احکام و آموزه های دینی عمل کنند.

وی همچنین به آمار طلاق در کشور به ویژه در استان گیلان اشاره و تصریح کرد: دوری از دین و آموزه های دینی و احکام اسلامی دلیل اصلی بالا رفتن این آمار است.

حجت الاسلام صدیق عربانی با اشاره به در پیش بودن ایام ماه محرم و آغاز عزاداری های حسینی (ع)، خاطرنشان کرد: قیام عاشورا و امام حسین(ع) در قلب های شیعیان و سایر مردم حرارتی ایجاد کرده که هنوز بعد از گذشت سال ها این واقعه از یادها نرفته است.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال از بین بردن عظمت و فلسفه واقعه عاشورا از ذهن ها هستند، گفت: دشمنان در این راستا از هیچ عملی فروگذار نکرده و نهایت تلاش خود را بکار بسته اند.

امام جمعه موقت رشت در ادامه فرهنگ نهضت عاشورا را مهم ترین سرمایه برای مردم ایران و مسلمانان عنوان کرد و یاد آورشد: حفظ و اشاعه این فرهنگ ناب به نسل های آینده به ویژه جوانان و الگوگیری از آن وظیفه همه ما است.

وی به شرایط منطقه و جنگ و درگیری در یمن و سوریه و بحرین اشاره واظهار کرد: مردم این کشورها با الگوگیری از قیام و نهضت عاشورا زیر بار ذلت نرفته و درمقابل حکام جور و ستم ایستادگی می کنند.

حجت الاسلام صدیق عربانی در ادامه با تأکید برضرورت توجه به وضعیت سالمندان و بازنشستگان، از مسئولان خواست تا به وضعیت معیشت این افراد بیشتر توجه کنند.

وی همچنین به آغاز هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی حافظ اسلام، جان و مال مردم بوده و امنیت حاکم بر جامعه مرهون و مدیون تلاش های این عزیزان است.

به گفته این مسئول مردم نیز باید با رعایت قوانین و مقررات زحمات و تلاش این عزیزان را گرامی داشته و قدردان آنها باشند.

امام جمعه موقت رشت با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی، گفت: مردم و مسئولان باید مقاومت بیشتری برای اجرای اقتصاد مقاومتی از خود نشان دهند.