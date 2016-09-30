پسر ۱۰ ساله ساکن روسیه در آغوش محسن مسلمان به هوش آمد

به گزارش خبرنگار مهر، پسر ۱۰ ساله متولد روسیه که به همراه پدرش برای دیدن بازی دو تیم پرسپولیس و قشقایی به ورزشگاه آمده بود به دلیل شلوغی جمعیت و برخورد یکی از مامورین نیروی انتظامی از هوش رفت.

زمانیکه این بچه را برای درمان پزشکی به داخل زمین آوردند برانکو و محسن مسلمان به کنارش رفتند که این بچه در آغوش برانکو به هوش آمد.

پس از به هوش آمدن نیز به همراه بازیکنان و سرمربی پرسپولیس دقایقی را بر روی نیمکت پرسپولیس نشست.

ابوالفضل سلامی پسر ۱۰ ساله با اصلیت شیرازی و ساکن روسیه است که در حال حاضر دروازه بان تیم نوجوانان منتخب فارس است .