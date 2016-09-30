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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

پسر ۱۰ ساله ساکن روسیه در آغوش محسن مسلمان به هوش آمد

پسر ۱۰ ساله ساکن روسیه در آغوش محسن مسلمان به هوش آمد

شیراز _ پسر ۱۰ ساله ای که به دلیل شلوغی جمعیت و برخورد نیروی انتظامی از هوش رفته بود در آغوش برانکو و مسلمان به هوش آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پسر ۱۰ ساله متولد روسیه که به همراه پدرش برای دیدن بازی دو تیم پرسپولیس و قشقایی به ورزشگاه آمده بود به دلیل شلوغی جمعیت و برخورد یکی از مامورین نیروی انتظامی از هوش رفت.

زمانیکه این بچه را برای درمان پزشکی به داخل زمین آوردند برانکو و محسن مسلمان به کنارش رفتند که این بچه در آغوش برانکو به هوش آمد.

پس از به هوش آمدن نیز به همراه بازیکنان و سرمربی پرسپولیس دقایقی را بر روی نیمکت پرسپولیس نشست.

ابوالفضل سلامی پسر ۱۰ ساله با اصلیت شیرازی و ساکن روسیه است که در حال حاضر دروازه بان تیم نوجوانان منتخب فارس است .

کد مطلب 3783159

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