محرم وعاشورا یک جریان مستمر تاریخی است نه یک حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبدالهیان در خطبه های نماز جمعه شاهرود به میزبانی حسینیه مدرسه قلعه این شهر، با بیان اینکه استکبارستیزی و مبارزه با زیاده خواهان و کسانی که متعرض ملت ها و منافع آنها می شوند یکی از مهمترین پیامهای عاشورا است، ابراز داشت: حسین(ع) در نامه خود به معاویه فرمود «مَا اَردَت حَربا وَلاخَلافَا وَاِنیّ لَاخَشی الَله فِی تَرَک ذَلکَ مِنک وَ مَن حَربُکَ القاسِطین، حزب الظالم» یعنی من بواسطه پیمان برادرم امام حسن (ع) قصد جنگ و مخالفت با تو را ندارم اما از این ترک جنگ و نبرد با تو و حزب ظالمت از خدای خود بیمناک هستم.

وی افزود: یکی دیگر از پیام های عاشورا امر به معروف ونهی از منکر است، زیرا این فریضه واجب سیستمی است که اسلام طراحی کرده برای کنترل و نظارت بر سلامت اجتماع مسلمانان و جلو گیری از نفوذ شیاطین درونی وبیرونی مطرح می شود.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه در طول تاریخ تشیع سه رکن مردم، روحانی و مداح را مثلث هیئت های مذهبی می دانند، گفت: این ارکان سه گانه هیچ وابستگی به دولت ها نداشته اند و لذا از هویتی کاملا وابسته به دین و مردم برخوردارند و باید این خصوصیت را حفظ کنند.

عبدالهیان افزود: هیئت ها هم باید مردمی بمانند و حتما باید از منبر و مبلغ حوزوی برای تبلیغ معارف ناب اسلام بهره ببرند و مداحان نیز باید با دانش افزایی و نقل مقاتل معتبر و انتخاب شعر انقلابی و آهنگ مطلوب معارف برگرفته از منبر را در روح و عاطفه عزادران تزریق کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز داشت: حفظ وحدت و انسجام درونی مهمترین راهبردی است که رهبر معظم انقلاب برای پیشرفت و مقابله با دشمنان ترسیم نموده و همواره با حساسیت از آن پاسداری و مسئولان و نخبگان را به رعایت آن توصیه می کنند که نمونه آن نصیحت به یکی از مسئولان سابق کشور مبنی بر اجتناب از دو قطبی کردن جامعه و درنتیجه جلوگیری از فتنه ای جدید در کشور بود.

امام جمعه موقت شاهرود بیان داشت: راه حل بحران سوریه که وارد سال ششم خود شده است تنها از طریق مقاومت و در عرصه میدانی به نتیجه خواهد رسید زیرا آمریکا و سایر دنباله روهای منطقه ای او صداقت ندارند و از فرصت اتش بس بدنبال تقویت و تسلیح گروه های تکفیری و افراطی هستند که نمونه آن در نقض تفاهم آتش بس اخیر بین روسیه و آمریکا مشهود است.

عبدالهیان به سرشماری نفوس نیز اشاره داشت و ابراز کرد: آمار جمعیت و مسکن یکی از امور اساسی و بنیادین برای توسعه مادی و معنوی کشور در ابعاد منطقه ای و ملی است.

وی افزود: جمعیت یکی از مهمترین شاخص ارتقای روستا به شهر و شهر به شهرستان و استان و در نتیجه تخصیص اعتبار و بودجه است لذا همه مردم در فرصت باقیمانده از طریق دستگاه های دولتی ثبت نام رایگان کنند.