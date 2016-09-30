سیاست های امریکا مانع تحقق راه حل سیاسی در سوریه و یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل و دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتقاضه فلسطین در واکنش به ادعاهای اخیر جان‌کری مبنی بر اینکه «چیزهایی وجود دارد که ایران در منطقه انجام می دهد و ما مخالف آن هستیم و ما از نقش ایران در یمن، سوریه و حمایشان از حزب الله رضایت نداریم» گفت:‌ عامل اصلی مشکلات پیچیده امنیتی منطقه و پیدایش داعش، مداخلات نظامی آمریکا در منطقه است.

وی که در سومین سالگرد انتقاضه جدید فلسطین سخن می‌گفت، ‌ ادامه داد: محور آمریکا و رژیم صهیونیستی در پشت ماجرای حمله نظامی سعودی به یمن قرار دارد و سعودی بدون حمایت اطلاعاتی و لجستیکی واشنگتن هرگز قادر به حمله نظامی به یمن نبود.

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت:‌ تهران در قبال منطقه و در مبارزه جدی با تروریسم و کمک به امنیت و ثبات منطقه، همواره سازنده ترین سیاست را دنبال کرده است.

امیرعبداللهیان با تاکید به اینکه اکنون نیز سعودی در معادله مقاومت مردم یمن بشدت گرفتار آمده است گفت: بی تردید سیاست های مداخله جویانه آمریکا مانع تحقق راه حل سیاسی در بحران سوریه و یمن بشمار می رود.

وی گفت: تهران در قبال منطقه و در مبارزه جدی با تروریسم و کمک به امنیت و ثبات منطقه، همواره سازنده ترین سیاست را دنبال کرده است و ما با افتخار از حزب الله لبنان حمایت می کنیم.

امیرعبداللهیان گفت:‌ حزب الله در دو جبهه مبارزه با «صهیونیسم» و «تروریسم» با قدرت عمل نموده و سهم بزرگی در کمک به امنیت منطقه و جهان دارد.

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با صدای بلند از مقاومت مردم فلسطین و مبارزه علیه رژیم صهیونیستی پشتیبانی می کند افزود: کمک موثر به دولت و ملت عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم را وظیفه انسانی و شرعی خود می دانیم و تا تحقق ثبات و امنیت منطقه، روند کمک های مستشاری و انسان‌دوستانه خود را تقویت خواهیم کرد.