حمایت دانمارک از ترکیه در مبارزه علیه تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «کریستین جنسن»، وزیر خارجه دانمارک در کنفرانس خبری مشترک «مولود چاوش اغلو» همتای ترکیه ای خود ضمن حمایت از دولت و مردم ترکیه در برابر کودتاچیان واقعه ۱۵ جولای از تلاش های این کشور در مبارزه علیه تروریسم استقبال کرد.

وزیر خارجه دانمارک گفت: من به شدت تحت تاثیر ایستادگی دولت و مردم ترکیه در برابر کودتا قرار گرفتم.

وی افزود: آنها از دموکراسی، پارلمان و دولت خود حفاظت کردند.

گفتنی است، در کودتای نافرجام ۱۵ جولای ترکیه، که دولت این کشور، نیروهای «فتح الله گولن» را مسبب انجام آن می داند، دستکم ۲۴۱ نفر کشته و حدود ۲۲۰۰ تن دیگر مجروح شدند.