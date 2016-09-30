به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه عبادی- سیاسی این هفته بجنورد با اشاره به نصیحت مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور پیشین در مورد انتخابات، اظهار کرد: طی هفته گذشته از طرف برخی از رسانه‌ها نصیحت مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور پیشین به نادرستی آشکار شد و ایشان ملزم به تفسیر این موضوع شدند، نصیحت مبنی بر عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بود و وی نیز نصیحت رهبر را پذیرفت چراکه اساس کار جامعه اسلامی بر نظم و پیروی از سخنان رهبری قرار است.

حجت‌الاسلام یعقوبی بابیان اینکه زمان زیادی تا دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی‌مانده است افزود: دولت طی ماه‌های باقی‌مانده باید به امور کشور رسیدگی کند تا باکار و تلاش شاهد اتفاقات خوب برای مردم باشیم.

وی نصیحت و خیرخواهی را جزء مسائل مهم هر جامعه‌ای دانست و افزود: نصیحت و خیرخواهی برای هر مؤمنی واجب است البته گاهی باید آهسته و گاهی آشکارا آن را اعلام کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبی تصریح کرد: چنانچه مسئله‌ای در راستای مصلحت جامعه قرار داشته باشد باید آشکارا مطرح کرد تا تمام مردم در جریان آن قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: تذکر رهبران هر جامعه به مردم و برعکس آن و نیز نصیحت مردم به یکدیگر به‌طورقطع سبب خیر خواهد شد.

وی پیروی از سخنان انسان‌های خیرخواه را عامل توفیق جامعه برشمرد و اظهار کرد: چنانچه خیرخواهی و نصیحت‌پذیری در هر جامعه‌ای فرهنگ‌سازی شود بسیاری از تنش‌ها، فتنه‌ها و فسادها از بین خواهد رفت.

حجت‌الاسلام یعقوبی بیان داشت: تمام انبیاء به‌منظور خیرخواهی و نصیحت‌گویی آمدند تا مردم خالص شوند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته ناجا گفت: نیروی انتظامی به‌عنوان اقشار پرتلاش جامعه رنگ ولایت دارند و بوی ولایت می‌دهند و از رهبری خط می‌گیرند.

وی بزرگ‌ترین وظیفه نیروهای مسلح را تأمین و حفظ امنیت همه‌جانبه در کشور برشمرد و اظهار کرد: امنیت تقوایی، ایمانی و اخلاقی در کشور باوجوداین نیروها، تأمین می‌شود و آنان باید در برابر اباهی گری بایستند و حافظ خون شهدا باشند.

حجت‌الاسلام یعقوبی با اشاره به قیام کربلا و نهضت امام حسین (ع) گفت: ایمان و اخلاص امام حسین (ع) آن‌چنان اوج داشت که تمام نهضت‌های شیعی در طول تاریخ از قیام کربلا الهام گرفتند.

خطیب نماز جمعه بجنورد بیان داشت: قیام امام حسین (ع) برپایه امربه‌معروف و نهی از منکر بود و این امام بزرگوار به‌منظور آفت زدایی دین اسلام که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) دچار آفت شده بود، قیام کرد.

امام‌جمعه بجنورد تصریح کرد: امام حسین (ع) با قیام خود، جنبه رهبری دینی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را شفاف کرد.

وی تأکید کرد: روحانیون طی ۱۰ شب محرم فلسفه قیام این امام بزرگوار را برای مردم بازگو کنند تا با آفت‌هایی که سبب این قیام شد آشنا شوند.

خطیب نماز جمعه بجنورد پرهیز از گناه و کنترل نفس را یکی از عوامل خیر دنیا و آخرت اعلام کرد.