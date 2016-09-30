دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است/ عامل همبستگی در کشور رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در حاشیه خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در جمع خبرنگاران یکی از شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی را همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی دانست و اظهار داشت: رشد و پیشرفت هر کشور در پرتو وفاق، همدردی و مشارکت عمومی است لذا تا زمانی که مشارکت و همبستگی اجتماعی وجود نداشته باشد هیچ پیشرفتی میسر نمی شود.

مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید کار و سرمایه گذاری کنند

وی منظور از همبستگی اجتماعی را یکپارچگی و احساس مسئولیت مشترک و همگانی برای رسیدن به هدف دانست و گفت: مشارکت عمومی نیز به این معناست که مردم از روی آگاهی و از روی میل و رغبت با همدیگر همکاری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مشارکت و دخالت مردم در امر اقتصاد بوده لذا مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید کار و سرمایه گذاری کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دین اسلام به عنوان کامل ترین دین برای هدایت بشر بهترین معیارها را برای ایجاد همبستگی و مشارکت عمومی ارائه کرده است، تصریح کرد: خداوند در قرآن جامعه اسلامی را به منزله یک پیکر دانسته که باید بین انسان ها پیوند ایمانی برقرار باشد و می فرماید مومنان با یکدیگر برادرند، لذا همبستگی اجتماعی بر پایه پیوند برادری برقرار است.

وی مهمترین عامل ایجاد همبستگی اجتماعی را داشتن رهبری شایسته و بصیر دانست و افزود: مردم اگر رهبری شایسته، آگاه و بصیر داشته باشند در جامعه آن ها همبستگی اجتماعی به وجود می آید به طوری که ما در انقلاب اسلامی نیز همبستگی اجتماعی بر محور ولایت و رهبری را تجربه کردیم همچنین در دوران دفاع مقدس با همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی به پیروزی رسیدیم.

دشمن به دنبال تفرقه و جدایی بین اقشار جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: بعد از دوران دفاع مقدس توطئه های سنگینی از سوی استکبار جهانی و ایادی آن ها علیه ایران ایجاد شد که در سایه همبستگی اجتماعی و با محوریت ولایت و رهبری همه این توطئه ها خنثی شد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه ماجرای فتنه نیز با محوریت رهبری و همدلی و مشارکت اجتماعی در نطفه خفه شد، ادامه داد: اخیرا نیز رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی آینده نظام و مردم را در نظر گرفته و در شرایطی که می رفت در انتخابات ریاست جمهور سال آینده شاهد دودستگی، اختلاف و تفرقه باشیم رهبری مصلحت انقلاب، مردم و افراد را در نظر گرفت و با اقدام ایشان جلوی دودستگی و اختلاف در کشور گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه برای رهبری مهم است مسئله وفاق، یکپارچگی ملت و مصلحت کشور بوده نه هواهای نفسانی، بیان داشت: عده ای تصور می کردند هر بی قانونی و یکه تازی در میدان را می توانند انجام داده و مردم را دچار تفرقه و اختلاف کنند اما بدانند این انقلاب رهبری آگاه دارد و اگر ایشان فتنه های استکبار جهانی را با اعلام خطر هشدار داده و خنثی می کند همچنین فتنه های داخلی را هم خنثی کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یکی از آموزه های دینی برای ایجاد همبستگی اجتماعی را اهتمام به امور مسلمانان دانست و گفت: اهتمام به امور مسلمانان به معنای خدمت به مردم، تلاش برای گره گشایی از کار آن ها، فراهم کردن زمینه اشتغال و ازدواج جوانان، تعاون و همکاری برای سرمایه گذاری و رونق تولید و ... است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال تفرقه و جدایی بین اقشار جامعه است، افزود: تا زمانی که ما با یکدیگر باشیم دارای شکوه، قدرت و اقتدار بوده و دشمن نمی تواند بر ما غلبه کند لذا همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی سبب پیشرفت کشور، تقویت روحیه تعاون و همکاری، تثبیت نظام اسلامی و ایجاد امنیت اجتماعی می شود