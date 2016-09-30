به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن طاهری ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با تاکید بر اینکه طی مراحل رسیدن به خدا فقط در کلمه لا اله الا الله دیده می‌شود، گفت: این حرکت باید در زبان، قلب و عمل انسان به طور کامل تجسم شود.

وی با بیان اینکه این حرکت در قلب و عمل امام حسین(ع) و در زمزمه دعای عرفه و در گودال قتلگاه به عینیت رسید، به نمودهای تقوا در زندگی اشاره کرد و اظهارداشت: تقوا همان نه گفتن به حرام‌ها و آری گفتن به واجبات است به طوری که به مستحبات عمل و از منکرات دوری کنیم.

طاهری با بیان اینکه راه طولانی عالم برزخ و قیامت نیاز به توشه دارد، عنوان کرد: تقوا بهترین چیزی است که می‌تواند خرج این راه طولانی باشد.

حجت الاسلام طاهری با تاکید بر اینکه عمل و کلام امام حسین (ع) در راستای آن بود که جامعه اسلامی منکرات را کنار بگذارد و به معروفات عمل کند، گفت: متاسفانه به دلیل بی تفاوتی، منکرات در جامعه اسلامی افزایش یافته است.

امام جمعه موقت همدان امر به معروف و نهی از منکر را از پیام های اصلی قیام امام حسین (ع) برشمرد و با بیان اینکه سیدالشهدا(ع) باور قلبی، زبانی و عملی داشتند، گفت: امام حسین(ع) در گودال قتلگاه به صورت عملی این باور را نشان داد.

وی به در پیش بودن ماه محرم اشاره کرد و با بیان اینکه مداحان اهل بیت باید توجه کنند در مراسم عزاداری چه می گویند، گفت: عده ای درصدد از رونق انداختن مجالس ماه محرم هستند.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) حج واجب خود را به عمره تبدیل کرد و از مکه به سمت کربلا رفت تا در راه خدا قیام کند، افزود: قیام امام حسین(ع) یک قیام عادی نبود بلکه پیوندی با عالم دیگر بود.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه شخصیت امام حسین(ع) عادی نبود، گفت:تمام عالم هستی در قیام سیدالشهدا (ع) بهت زده شد چراکه او به تنهایی در مقابل ۳۰ هزار نفر از سپاه دشمن ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه در حرکت و قیام امام حسین(ع) انسان‌های بسیاری امتحان شدند، افزود: در این آزمایش الهی تنها ۷۲ تن توانستند سربلند بیرون بیایند.