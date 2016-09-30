پلیس ایران اقتدار نرم دارد/آزادسازی ۳۴۵ هزار متر مربع اراضی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میرفیضی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری، با بیان اینکه بدون امنیت در هیچ حوزه ای نمی توانیم فعالیت داشته باشیم افزود: در دهه‌های اخیر، ناجا تغییر رویکرد داشته و سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در گذشته دو دیدگاه وجود داشته و آن اینکه سرمایه هر نهادی یکی مادی و دیگری انسانی است اما امروزه سرمایه سومی به نام سرمایه اجتماعی مطرح است و از این رو نیروی انتظامی به دنبال این امر است که بتواند ارتباط مناسبی با مردم برقرار و اعتماد مردم را جلب و بر اساس اعتماد، مشارکت مردم را افزایش دهد که این امر منجر به افزایش احساس امنیت و آرامش در جامعه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: نیروی انتظامی وظیفه پاسخگویی به مطالبات مردم و نیازهای جامعه را دارد و افتخار مجموعه نیروی انتظامی این است که امنیت برای بهترین مردم دنیا را ایجاد کند چرا که ما به عنوان یک پلیس اعتقادی و دینی هستیم و این تفاوت پلیس ما پلیس کشورهای دیگر است.

سردار میرفیضی با بیان اینکه مردم در سه بعد می‌توانند یار پلیس باشد، افزود: مردم پلیس خود باشند و خودپایی کنند و می‌تواند همیار پلیس باشند و نظارت بر پلیس داشته باشند.

فرماندار انتظامی مازندران افزود: فرهنگی که پلیس ایران وارد فرهنگ پلیس دنیا کرده، اقتدار نرم است که به معنای نفوذ کلام، مجاب‌سازی و از همه مهم‌تر اقدامات پلیس در ذیل تعقل و تدبر است و اینکه هر موضوعی را تبدیل به موضوع امنیتی نکینم بلکه آن را به یک موضوع اجتماعی تبدیل و موضوع اجتماعی را با سازوکار اجتماعی حل کنیم، از این‌رو، پلیس حاضر است در موضوعاتی که بوجود می‌آید خودش آسیب ببیند اما کوچکترین خسارتی به مردم وارد نشود.

وی در رابطه با احساس امنیت در استان گفت: در شش ماه اول سال ۱۱ درصد کاهش تماس‌های مطالبات فوریت پلیسی و کاهش ۱۷ درصدی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را داشته‌ایم و این امر بیانگر این است که جرم کمتر اتفاق افتاده است و در حوزه برخورد با سرقت‌ها پنج درصد کاهش داشته‌ایم در حای که میانیگن کشوری چهار درصد بوده و در حوزه قتل ۲۹ درصد کاهش داشته‌ایم که نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی مازندران گفت: در حوزه شرارت، ۱۴ درصد کاهش و در حوزه نزاع و درگیری ۲۴ درصد کاهش داشتیم که به معنای افزایش اقتدار ما بوده است و در برخورد با کلاهبرداری ۷۸ درصد افزایش برخورد داشته‌ایم به این معنا که ۴۶ میلیارد تومان پول به مردم برگشته است و در بحث زمین‌خواری ۴۰ درصد افزایش برخورد داشته‌ایم و نزدیک به ۳۴۵هزارمتر مربع از اراضی ملی را برگردانده‌ایم.