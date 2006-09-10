  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۳۳

در ماه مبارك رمضان

بينندگان تلويزيوني هر روز در حرم مطهر رضوي خواهند بود

بينندگان تلويزيوني هر روز در حرم مطهر رضوي خواهند بود

بينندگان سيما در ماه مبارك رمضان هر روز سي دقيقه در حرم مطهر رضوي خواهند بود.

ناصر باقري سرپرست اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي گفت : معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي با همكاري شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران در حال ضبط ويژه برنامه اي درحرم مطهر رضوي است كه طي آن اساتيد حوزه و دانشگاه به بحث و بررسي درباره احاديثي از رسول مكرم اسلام مي پردازند .

وي افزود : در اين برنامه كه در سي قسمت سي دقيقه اي تهيه مي شود حجج الاسلام انصاري بحريني ، كاظمي ، نهاوندي و توحيدي و دكتر عبدخدايي و دكتر علمي به تشريح ابعاد گوناگون اين احاديث مي پردازند .

وي هدف اصلي تهيه اين برنامه را آشنايي هر چه بيشتر ميليونها مخاطب تلويزيوني در سراسر كشور با دين مبين اسلام عنوان كرد و گفت : شناخت آفات و آسيبهاي وارده بر ايمان و باورهاي ديني ، از ديگر اهداف اين برنامه است.

کد مطلب 378318

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها