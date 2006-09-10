بينندگان تلويزيوني هر روز در حرم مطهر رضوي خواهند بود

ناصر باقري سرپرست اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي گفت : معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي با همكاري شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران در حال ضبط ويژه برنامه اي درحرم مطهر رضوي است كه طي آن اساتيد حوزه و دانشگاه به بحث و بررسي درباره احاديثي از رسول مكرم اسلام مي پردازند .

وي افزود : در اين برنامه كه در سي قسمت سي دقيقه اي تهيه مي شود حجج الاسلام انصاري بحريني ، كاظمي ، نهاوندي و توحيدي و دكتر عبدخدايي و دكتر علمي به تشريح ابعاد گوناگون اين احاديث مي پردازند .

وي هدف اصلي تهيه اين برنامه را آشنايي هر چه بيشتر ميليونها مخاطب تلويزيوني در سراسر كشور با دين مبين اسلام عنوان كرد و گفت : شناخت آفات و آسيبهاي وارده بر ايمان و باورهاي ديني ، از ديگر اهداف اين برنامه است.