به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز گودرزی روز جمعه به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی در بین نمازگزاران جمعه شهرستان محلات اظهار داشت: نیروی انتظامی شهرستان محلات در سه سال گذشته موفق شد تا رتبه اول در زمینه های مختلف انتظامی را در استان مرکزی از آن خود کند که این موفقیت در سایه مشارکت مردم و مسئولین شهرستان اتفاق افتاد.

وی افزود: شهرستان محلات در چهار سال اخیر در زمینه جرائم سرقت، با کاهش ۴۲ درصدی روبرو بوده و در زمینه مبارزه با مواد مخدر ۱۷ درصد افزایش کشفیات و افزایش دستگیری ها نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات با بیان اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر باید پیشگیری و درمان با شتاب بیشتری پیش رود، افزود: جمع آوری قلیان ها از اماکن عمومی و رستوران ها اقدام موثری بود که باید مردم نیز در این خصوص مشارکت جدی داشته باشند.

گودرزی افزود: در تصادفات داخل شهری نیز ۱۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته وجود دارد و ۷۰ درصد تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران است که موارد قانونی را رعایت نمی کنند.

وی از نهادهای فرهنگی خواست تا در زمینه فرهنگ سازی در حوزه پیشگیری از نزاع و درگیری که سطح خشونت را در جامعه افزایش داده و موجب کاهش آستانه تحمل افراد می شود، اقدام کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات تصریح کرد: در شش ماه اول سال جاری در ارتباط مردم با فوریت های پلیسی محلات، هشت درصد رشد مشاهده شده است.

گودرزی با اشاره به هفته نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: هفته نیروی انتظامی با شعار «همه با هم برای امنیت و آرامش» در سراسر کشور برگزار خواهد شد و به راهکارهای امنیت پایدار در سایه مشارکت مردم پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه در دنیا برقراری امنیت، دولت محور و پلیس محور نیست، افزود: امنیت پایدار زمانی محقق می شود که مردم همگام با مسئولین و نیروی انتظامی نقش خود را ایفا کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات امنیت اجتماعی و امنیت عمومی را دو عنصر اصلی امنیت پایدار خواند و بیان داشت: امنیت اجتماعی بر پایه هنجارها و ارزش های جامعه است و مردم نگهبان اصلی امنیت اجتماعی جامعه هستنند.

گودرزی افزود: امنیت عمومی برگرفته از قوانینی است که قانون گذار ابلاغ کرده و رعایت آنها برای همگان الزامی است و در این بخش مسئولین و نیروی پلیس نقش آفرینی می کنند.

وی با اشاره به آغاز ماه محرم تاکید کرد: جلوه بارز قیام عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر است و باید در جامعه اسلامی معروفات و منکرات را شناخت تا با پرداختن به آنها از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات تاکید کرد: ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری است و رشد این معضلات به آسیب های اجتماعی دامن می زند.