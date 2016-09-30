بهترین نذر در محرم کمک به مدافعان حرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی انتظاری در خطبه دوم نماز جمعه این هفته شهرستان جلفا، حمایت از جبهه اسلام و رزمندگان مدافع حرم را وظیفه عمومی اعلام کرد و گفت: نهضت حسینی(ع) همچنان ادامه دارد و هدف اصلی دشمنان از تولد داعش و گروه های تروریستی ترویج بدعت ها و ضعف مبانی اعتقادی در جوامع اسلامی است.

وی امر به معروف و نهی از منکر را ضامن تعالی جامعه دانست و گفت: مهمترین موضوع و پیام عاشورا و شهدای کربلا ترویج امر به معروف و نهی از منکر و تحقق جامعه ای عادل و سالم می باشد.

وی در ادامه رعایت نظم و احترام به حقوق هم نوع را از مهمترین تاکیدات دین اسلام برشمرد و افزود: دوری از خرافه گری و بدعت گذاری در برپا کردن مراسم های عزاداری ماه محرم و تبعیت از قانون در این ماه که نشانه ای از اتحاد مسلمانان است، امری مهم بوده و باید با همکاری و توجه عموم مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن تقدیر از زحمات نیروی انتظامی در رسیدگی به مشکلات، تبیین فرهنگ و ارزش های نهضت عاشورا را عامل مهمی در رفع مشکلات عنوان کرد و گفت: نهضت عاشورا برگرفته از ارزش ها و دستورات دین اسلام بوده و با نهادینه سازی فرهنگ عاشورایی در جامعه نیازی به ورود نیروی انتظامی و نهادهای دیگر برای اصلاح و پیشگیری و حل مشکلات نخواهد بود.

ضرورت فراگیری و آموزش علوم دینی در مدارس و مراکز آموزش عالی

امام جمعه بناب نیز در خطبه های نماز جمعه گفت: ای کاش مدارس و مراکز آموزش عالی در کشور بیش از این به فراگیری و آموزش علوم دینی روی آورند.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با اشاره به ضرورت افزایش تدریس علوم دینی و علوم اسلامی در مدارس و دانشگاه ها تصریح کرد: ای کاش این پیشنهاد عملیاتی می شد و مدارس و مراکز آموزش عالی قبل از آموزش و تدریس دروس تخصصی و پایه به تدریس و آموزش دروس دینی و اسلامی بها می دادند.

وی افزود: اگر واقعاً مدارس و دانشگاه های ما با این شیوه به تربیت جوانان می پرداختند امروز تمامی یافته های ما در راستای اهداف اسلامی قرار می گرفت.

خطیب جمعه شهرستان بناب همچنین تأکید کرد: اگر به پایه های اعتقادی بصورت ریشه ای توجه شده و تقویت شوند به همان اندازه پایه های اسلام قدرتمند خواهد شد و اگر به پایه های دینی و اعتقادی توجه نشود قطعاً با دادن اندک امتیازی شاهد فرار مغزها از کشور خواهیم بود و امروز شاهد آن هستیم که عده ای از آن ها در استخدام دشمنان هستند.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس با تجلیل از رشادت های خلبان شهید عباس بابایی خاطرنشان کرد: زمانی که این جوان انقلابی در دانشگاه آمریکا تحصیل می کرد با نگه داشتن ایمان در راستای تبلیغ دین خدا قدم برداشت و هیچ وقت از اصول و ارزش های اسلامی پا عقب نگذاشت.

وی در عین حال اظهار کرد: امروز مسئولان رژیم سعودی از کودکی وهابی گری و تکفیری را به دانش آموزان خود آموزش می دهند و بعداً به تدریس سایر علوم به دانش آموزان می پردازند.

تشریح و تبیین جریان مباهله

امام جمعه بناب یادآور شد: امروز همچنین در پاکستان صدها مدرسه در راستای تبلیغ و ترویج وهابی گری به دانش آموزان فعالیت می کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه با تشریح و تبیین جریان مباهله و با استناد به آیاتی از قرآن کریم گفت: اگر واقعاً در راستای خوسته های قرآن قدم برداریم جهان اسلام می تواند هزاران مشکل را حل کند.

وی تصریح کرد: در جریان مباهله غیر از پیامبر اکرم(ص) ۴ نفر دیگر نیز حضور داشتند و تا امروز در عالم اسلام هیچ مفسر، محقق و دانشمندی این را تأیید نکرده که در جریان مباهله به غیر از این ۵ نفر بوده اند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین با بیان اینکه جریان مباهله با اعتقادات ما مسلمانان گره خورده است؛ گفت: غدیر و عاشورا با خون شهدا عجین و آمیخته بود و امروز آن هایی که در دنیا علیه شیعه جار و جنجال راه انداخته اند فرزندان همان پدرانی هستند که از زمین و زمان به پیامبر اکرم اهانت کردند و امروز این پلیدترین چهره های روی زمین از آستین آل سعود آویزان شده اند.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه خطبه های نماز جمعه شهرستان بناب با اشاره به گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل زحمتکش این نیرو، امنیت و آسایش موجود را مرهون تلاش و فداکاری شبانه روزی عزیزان نیروی انتظامی و سایر عوامل و نیروهای امنیتی دانست و و اظهار کرد: با تلاش و فداکاری این عزیزان شاهد آرامش در کشور هستیم و این عزیزان در عبادت و تجارت مردم در آرامش کامل سهیم هستند.