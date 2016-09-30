امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: در آستانه ماه محرم قرار داریم و باید پیرامون مسائلی که رخ داد تا عاشورا به‌وجود آید اطلاع داشته باشیم تا ما دچار آن نشویم.

وی بیان کرد: به فرموده امام خمینی، امام حسین دید معاویه و فرزندش اسلام را وارونه کردند و شرب خمر می‌کردند و نماز می خواندند. اسلامی که خدا به آن راضی شده بود اسلامی بود که در رأس آن امام باشد. ولی بنی امیه می گفتند نماز بخوانید و روزه بگیرید و هر کاری خواستید انجام دهید.

امام جمعه آبدان با بیان اینکه حادثه عاشورا در تاریخ بی‌نظیر است و اسلام واقعی به مردم معرفی شد، افزود: امروز هم اسلام با قرائت‌های مختلف در دنیا وجود دارد. وهابیون و داعش و القاعده هم می‌گویند که ما اسلام را داریم. اما اسلام واقعی آن است که ائمه پرچم‌دار آن بودند و اکنون در رأس آن امام زمان و نائب او حضور دارند.

وی با بیان اینکه هفته اول محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نام گذاری شده است، اضافه کرد: امام حسین فرمودند می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم ولی ما برخی مواقع غفلت می‌کنیم از معنای واقعی آن.

حمیدی‌نژاد افزود: وقتی منکر بزرگی وجود دارد که منکرات کوچک زیر آن به‌وجود می آید باید به سراغ منکر بزرگ رفت، امام حسین همین کار را کرد. اگر حکومت یزید باشد منکرات دیگر هم ادامه می یابد.

وی با اشاره به اینکه امروز هر جای دنیا مفسده است زیر سر آمریکا است، خاطرنشان کرد: اگر به عنوان نهی از منکر می خواهیم قیام کنیم باید با آمریکا مبارزه کنیم که وظیفه همه مسلمین است.

امام جمعه آبدان ادامه داد: اگر کسانی به جای مبارزه با آمریکا دنبال مذاکره باشند باید به آنها فهماند و اگر می‌دانند به عنوان خائن آنها را معرفی کرد. در کمتر صحبتی از رهبری می‌بینید که حرف از مبارزه با آمریکا نزند. برخی از به‌کار بردن استکبار جهانی خودداری می‌کنند.

وی اضافه کرد: کارهایی که زمینه نفوذ دشمن را باز می‌کند و یا به عزت و استقلال نظام خدشه وارد می‌کند منکر است. بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس به رییس جمهور نامه نوشتند که قراردادهای نفتی برای ما ذلت آور است.

حمیدی‌نژاد گفت: رئیس جمهور در قزوین گفت که عده‌ای تصور می‌کنند نباید با کشورهای خارجی مذاکره کرد. در صورتی که این فرصتی بسیار مهم است. رهبر فرمودند با همه کشورها مذاکره می‌کنیم به جز با آمریکا که غیر از ضرر بریا ما چیزی ندارد. رییس جمهور به چه کسی اعتراض می کند.