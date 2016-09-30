اهداف قیام عاشورا برای جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به نزدیک شدن با ایام محرم و صفر اظهار کرد: باید راه و اهداف امام حسین (ع) از قیام عاشورا برای جامعه تبیین شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های محرم و صفر افزود: ارتباط با ائمه اطهار باید به صورت مستمر باشد و در مسیر آنها حرکت کنیم.

حجت الاسلام قاسمی زاده گفت: در همه ایام سال به ویژه ماه محرم باید مسئله امر به معروف و نهی از منکر مدنظر قرار داده شود.

امام جمعه موقت کرمان همچنین با گرامیداشت روز همدردی با کودکان فلسطینی اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی جنایت زیادی را مرتکب شده است.

حجت الاسلام قاسمی زاده به شهادت رسیدن کودکان و نوجوانان فلسطینی به دست اسرائیل جنایتکار را مورد اشاره قرار داد و افزود: حمایت از فلسطین خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین با گرامیداشت روز نیروی انتظامی تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ وظیفه برای نیروی انتظامی تعریف شده اما برخی اوقات مشاهده می شود که کارها آنگونه که باید انجام نمی شود.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به برقراری امنیت مطلوب در کشور افزود: برقراری امنیت یکی از مهم ترین وظایف نیروی انتظامی است و البته همه دستگاه ها باید در این خصوص همکاری داشته باشند.

وی امنیت موجود در کشور را مرهون ایثارگری های شهدا دانست و گفت: باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.