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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

امام جمعه بهمن ابرکوه:

منکرات مالی و حقوقی موجب منکرات اجتماعی می شود

منکرات مالی و حقوقی موجب منکرات اجتماعی می شود

یزد ـ امام جمعه بهمن ابرکوه گفت: منکرات مالی و حقوقی و از جمله پرداخت حقوق‌های نجومی موجب منکرات اجتماعی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا علیزاده در خطبه های نمازجمعه بهمن ابرکوه با گرامیداشت آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: هدف از سفر امام حسین (ع) به کربلا و مبارزه با یزید ملعون، امر به معروف  و نهی از منکر بود.

وی بیان کرد: امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر شهید شد و امروز بزرگنرین معروف ها از نظر مقام معظم رهبری، حفظ نظام اسلامی، حفظ عزت و آبروی ملت ایران، رونق دادن به اقتصاد و تولید و تلاش و مجاهدت برای وحدت اسلامی است و همه موظف هستند که در راه این معروف ها تلاش و اطاعت امر کنند.

امام جمعه بهمن ابرکوه بیان کرد: نقطه‏ مقابل این‏ها، منکرات است و منکرها در جامعه امروز، ابتذال اخلاقی، کمک به دشمنان اسلام، تضعیف نظام اسلامی و تضعیف فرهنگ اسلامی است و باید نهی کننده این منکرها باشیم.

علیزاده گفت: امروز منکرات در جامعه بسیار است، منکرات اجتماعی و اخلاقی، منکرات سیاسی  و منکرات حقوقی و مالی که یک مصداق آن حقوق‌های نجومی است و منکرات مالی و حقوقی در کشور موجب منکرات اجتماعی و اخلاقی می شود و فحشاء و منکر زائیده نابرابری های حقوقی  است.

امام جمعه بخش بهمن ابرکوه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: اساسی ترین کار نیروی انتظامی حفظ امنیت در محیط جامعه است و این که نگذارند مردم در محیط کار و زندگی خود احساس خوف و تهدید و نا امنی کنند.

وی افزود: امنیت برای مردم مانند هوا است و مردم از نیروی انتظامی انتظار دارند با عوامل سلب امنیت برخورد جدی شود و از جمله عوامل سلب امنیت و آرامش مردم، مراسم عروسی های پر سر و صدای نیمه شب است که نیروی انتظامی باید قاطعانه با آن برخورد کند و من قبلا از دادستان و نیروی انتظامی و مسئولان شهرستان خواستم که مصوبه ای داشته باشند و ساعت پایانی عروسی و خاموشی این سرو صدا ها را اعلام کنند و در صورت تخطی برخورد شود و اکنون نیز این انتظار را از مسئولان ذیربط داریم.

وی به مناسبت هفته اول مهر و بازگشایی مدارس نیز ابراز داشت: فرزندان چشم و چراغ آینده این کشور و اینها امانتی در دست معلمان هستند که بر اساس نام آموزش و پرورش باید آنها تعلیم و تعلم شوند یعنی علاوه بر درس، باید به اخلاق و تهذیب هم توجه شود و مدارس باید به زنگ نماز اهمیت بدهند و گرفتن زنگ نماز برای درس کار درستی نیست.

علیزاده گفت: مردم اعتراض هایی نیز در مورد کمبود معلم و ظرفیت بیش از اندازه بعضی کلاسها دارند که البته به گوش مدیرکل آموزش و پرورش و ریاست آموزش و پرورش رسیده است و امیدواریم که آموزش و پرورش چاره اندیشی کند.

کد مطلب 3783207

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