منکرات مالی و حقوقی موجب منکرات اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا علیزاده در خطبه های نمازجمعه بهمن ابرکوه با گرامیداشت آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: هدف از سفر امام حسین (ع) به کربلا و مبارزه با یزید ملعون، امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی بیان کرد: امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر شهید شد و امروز بزرگنرین معروف ها از نظر مقام معظم رهبری، حفظ نظام اسلامی، حفظ عزت و آبروی ملت ایران، رونق دادن به اقتصاد و تولید و تلاش و مجاهدت برای وحدت اسلامی است و همه موظف هستند که در راه این معروف ها تلاش و اطاعت امر کنند.

امام جمعه بهمن ابرکوه بیان کرد: نقطه‏ مقابل این‏ها، منکرات است و منکرها در جامعه امروز، ابتذال اخلاقی، کمک به دشمنان اسلام، تضعیف نظام اسلامی و تضعیف فرهنگ اسلامی است و باید نهی کننده این منکرها باشیم.

علیزاده گفت: امروز منکرات در جامعه بسیار است، منکرات اجتماعی و اخلاقی، منکرات سیاسی و منکرات حقوقی و مالی که یک مصداق آن حقوق‌های نجومی است و منکرات مالی و حقوقی در کشور موجب منکرات اجتماعی و اخلاقی می شود و فحشاء و منکر زائیده نابرابری های حقوقی است.

امام جمعه بخش بهمن ابرکوه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: اساسی ترین کار نیروی انتظامی حفظ امنیت در محیط جامعه است و این که نگذارند مردم در محیط کار و زندگی خود احساس خوف و تهدید و نا امنی کنند.

وی افزود: امنیت برای مردم مانند هوا است و مردم از نیروی انتظامی انتظار دارند با عوامل سلب امنیت برخورد جدی شود و از جمله عوامل سلب امنیت و آرامش مردم، مراسم عروسی های پر سر و صدای نیمه شب است که نیروی انتظامی باید قاطعانه با آن برخورد کند و من قبلا از دادستان و نیروی انتظامی و مسئولان شهرستان خواستم که مصوبه ای داشته باشند و ساعت پایانی عروسی و خاموشی این سرو صدا ها را اعلام کنند و در صورت تخطی برخورد شود و اکنون نیز این انتظار را از مسئولان ذیربط داریم.

وی به مناسبت هفته اول مهر و بازگشایی مدارس نیز ابراز داشت: فرزندان چشم و چراغ آینده این کشور و اینها امانتی در دست معلمان هستند که بر اساس نام آموزش و پرورش باید آنها تعلیم و تعلم شوند یعنی علاوه بر درس، باید به اخلاق و تهذیب هم توجه شود و مدارس باید به زنگ نماز اهمیت بدهند و گرفتن زنگ نماز برای درس کار درستی نیست.

علیزاده گفت: مردم اعتراض هایی نیز در مورد کمبود معلم و ظرفیت بیش از اندازه بعضی کلاسها دارند که البته به گوش مدیرکل آموزش و پرورش و ریاست آموزش و پرورش رسیده است و امیدواریم که آموزش و پرورش چاره اندیشی کند.