کشف مواد مخدر در شهرستان جم ۳۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله گراوند در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر جم به مناسبت هفته ناجا اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، مجموعه فرمانده انتظامی شهرستان جم در زمینه کشف جرایم و همچنین کشف مواد مخدر موفقیت های خوبی کسب کرده است.

وی با بیان اینکه کشف جرایم خشن نقش مهمی در امنیت پایدار دارد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، دو مورد جرایم خشن در شهرستان اتفاق افتاد که در کمترین زمان ممکن کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جم بیان داشت: در زمینه جرایم خرد نیز شهرستان شاهد کاهش ۱۰ درصدی بوده است.

وی از کشف ۱۰۰ درصد جرایم در مجموع در شهرستان خبر داد و گفت : ۷۱ درصد کشف جرایم مربوط به جرایم سال جاری و ۲۹ درصد مربوط به جرایم سال های گذشته است.

گراوند خاطرنشان کرد: افزایش ۳۴۰ درصدی کشف مواد مخدر در شش ماه نخست سال جاری در شهرستان نشان می‌دهد عزم جدی برای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان وجود دارد و شاهد سیر نزولی مواد مخدر در شهرستان هستیم.

وی از کشف ۱۱۱ درصدی کالای قاچاق در شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس فرمان رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، این موضوع نیز در دستور کار جدی نیروی انتظامی شهرستان قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان جم، افزایش ۷۰ درصدی تصادفات جرحی در شهر جم را نگران کننده عنوان کرد و ادامه داد: بیشتر این تصادفات مربوط به موتور سواران است.

گراوند گفت: موتور سواران در صورت داشتن پلاک موتور و همچنین کلاه ایمنی می‌توانند بدون نگرانی در شهر جم از موتور خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پیمانکاران از اتباع غیرمجاز در فرصت‌های کاری استفاده نکنند گفت: حمل اتباع غیرمجاز توسط ماشین‌ها جریمه دارد و طبق قانون توقیف ماشین به مدت شش ماه را در پی خواهد داشت.